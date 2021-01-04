Free Download Manager для Windows

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Оценка: 4.44/5 голосов - 326
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.13.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):4 / 184 096 | Статистика
Размер:26,88 Мб
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Free Download Manager - бесплатная программа, сочетающая в себе менеджер закачек файлов и оффлайн браузер. Благодаря данной программе вы сможете быстро и эффективно скачивать как отдельный файл или сразу несколько файлов с HTTP, HTTPS и FTP серверов, так и сайты целиком, а также загружать файлы используя BitTorrent протокол.

Приложение поддерживает работу по расписанию, имеет богатый набор опций для управления закачками, поддерживает восстановление прерванных закачек и разбиение закачек на потоки. При загрузке мультимедийных файлов есть возможность предпросмотра еще незавершенных закачек.

Кроме этого, Free Download Manager позволяет скачивать видео с YouTube, Google Video, MySpace и многих других подобных сервисов. При этом, загружаемый файл можно на лету сконвертировать в AVI с MPEG-4, AVI с XVID, FLV, WMV, MPEG1, MPEG2, MP4 для iPod/PSP устройств и т.д. с возможностью установки желаемого битрейта и размера видео.

После инсталляции менеджер интегрируется в Windows Explorer, Outlook Express и браузер Internet Explorer, позволяя автоматически перехватывать загружаемые файлы или начинать загрузку, вызывая её из контекстного меню браузера. Также присутствует опция, аналогичная Корзине в FlashGet: для начала закачки файла нужно лишь перетащить ссылку в небольшое плавающее окошко.

Что нового в Free Download Manager 6.13.0?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Free Download Manager

Петр про Free Download Manager 6.10.1 [03-07-2020]

Не смог подружить с Windows XP, зависает система, ни на что не реагирует. Снес прогу, все летает как и прежде.
1 | 1 | Ответить

DeficatoR в ответ Петр про Free Download Manager 6.10.2 [27-07-2020]

С оф. сайта можно скачать версию для XP.
2 | | Ответить

Nik про Free Download Manager 5.1.38.7312 [31-07-2019]

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А ведь скачивал, фашист, - теперь только это и демонстрирует.
2 | 2 | Ответить

123 про Free Download Manager 5.1.31 [08-08-2017]

Я привык к старой, в новой планировщик только по времени, нет функции / после закачки предыдущей и др., контекстное меню дерьмо - без иконок и визуала ... перехожу на старую!
4 | 3 | Ответить

ПАВЕЛ про Free Download Manager 5.1.19 [13-11-2016]

FDM великая прога
5 | 3 | Ответить

Квакс про Free Download Manager 5.1.19 [25-10-2016]

Новая версия, к сожалению, немного подвисает из-за графики. Перешёл на uGet
7 | 3 | Ответить

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