Free Download Manager - бесплатная программа, сочетающая в себе менеджер закачек файлов и оффлайн браузер. Благодаря данной программе вы сможете быстро и эффективно скачивать как отдельный файл или сразу несколько файлов с HTTP, HTTPS и FTP серверов, так и сайты целиком, а также загружать файлы используя BitTorrent протокол.

Приложение поддерживает работу по расписанию, имеет богатый набор опций для управления закачками, поддерживает восстановление прерванных закачек и разбиение закачек на потоки. При загрузке мультимедийных файлов есть возможность предпросмотра еще незавершенных закачек.

Кроме этого, Free Download Manager позволяет скачивать видео с YouTube, Google Video, MySpace и многих других подобных сервисов. При этом, загружаемый файл можно на лету сконвертировать в AVI с MPEG-4, AVI с XVID, FLV, WMV, MPEG1, MPEG2, MP4 для iPod/PSP устройств и т.д. с возможностью установки желаемого битрейта и размера видео.

После инсталляции менеджер интегрируется в Windows Explorer, Outlook Express и браузер Internet Explorer, позволяя автоматически перехватывать загружаемые файлы или начинать загрузку, вызывая её из контекстного меню браузера. Также присутствует опция, аналогичная Корзине в FlashGet: для начала закачки файла нужно лишь перетащить ссылку в небольшое плавающее окошко.