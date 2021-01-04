Free Download Manager для Windows
|Оценка:
|4.44/5 голосов - 326
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.13.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FreeDownloadManager.ORG
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 184 096 | Статистика
|Размер:
|26,88 Мб
|СКАЧАТЬ
Free Download Manager - бесплатная программа, сочетающая в себе менеджер закачек файлов и оффлайн браузер. Благодаря данной программе вы сможете быстро и эффективно скачивать как отдельный файл или сразу несколько файлов с HTTP, HTTPS и FTP серверов, так и сайты целиком, а также загружать файлы используя BitTorrent протокол.
Приложение поддерживает работу по расписанию, имеет богатый набор опций для управления закачками, поддерживает восстановление прерванных закачек и разбиение закачек на потоки. При загрузке мультимедийных файлов есть возможность предпросмотра еще незавершенных закачек.
Кроме этого, Free Download Manager позволяет скачивать видео с YouTube, Google Video, MySpace и многих других подобных сервисов. При этом, загружаемый файл можно на лету сконвертировать в AVI с MPEG-4, AVI с XVID, FLV, WMV, MPEG1, MPEG2, MP4 для iPod/PSP устройств и т.д. с возможностью установки желаемого битрейта и размера видео.
После инсталляции менеджер интегрируется в Windows Explorer, Outlook Express и браузер Internet Explorer, позволяя автоматически перехватывать загружаемые файлы или начинать загрузку, вызывая её из контекстного меню браузера. Также присутствует опция, аналогичная Корзине в FlashGet: для начала закачки файла нужно лишь перетащить ссылку в небольшое плавающее окошко.
- Исправлены ошибки
Ummy Video Downloader 1.10.10.7
Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует...
Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...
4K Video Downloader 4.13.5.3950
4K Video Downloader - программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер...
VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать...
Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при...
Отзывы о программе Free Download Manager
Петр про Free Download Manager 6.10.1 [03-07-2020]
Не смог подружить с Windows XP, зависает система, ни на что не реагирует. Снес прогу, все летает как и прежде.
1 | 1 | Ответить
DeficatoR в ответ Петр про Free Download Manager 6.10.2 [27-07-2020]
Nik про Free Download Manager 5.1.38.7312 [31-07-2019]
Parsing failure: Unex pected eror
А ведь скачивал, фашист, - теперь только это и демонстрирует.
2 | 2 | Ответить
123 про Free Download Manager 5.1.31 [08-08-2017]
Я привык к старой, в новой планировщик только по времени, нет функции / после закачки предыдущей и др., контекстное меню дерьмо - без иконок и визуала ... перехожу на старую!
4 | 3 | Ответить
Квакс про Free Download Manager 5.1.19 [25-10-2016]
Новая версия, к сожалению, немного подвисает из-за графики. Перешёл на uGet
7 | 3 | Ответить