GameNative для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Эмуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:536,29 Мб
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GameNative — приложение для Android, предназначенное для запуска компьютерных игр непосредственно на мобильном устройстве. Программа поддерживает подключение библиотек Steam, Epic Games Store, GOG и Amazon Games, позволяя загружать совместимые игры и запускать их локально. Для работы используется специальный уровень совместимости, благодаря которому игры выполняются на устройстве, а не транслируются с ПК.

Приложение поддерживает облачную синхронизацию сохранений, поэтому игровой прогресс сохраняется между ПК и смартфоном. Присутствует возможность продолжить прохождение с того места, где закончил играть на компьютере. Для части проектов дополнительная настройка не требуется: GameNative автоматически применяет проверенные конфигурации, собранные сообществом. Если игра требует индивидуальных параметров запуска, доступность совместимых настроек можно проверить в базе совместимости приложения.

GameNative поддерживает управление с помощью геймпадов и сенсорного экрана. Встроенный редактор позволяет изменить расположение элементов управления и настроить экранный интерфейс под конкретную игру. Для пользователей Steam также доступны дополнения (DLC), контент мастерской Steam Workshop и различные ветки обновлений.

Список основных возможностей GameNative:

  • Подключение библиотек Steam, Epic Games Store, GOG и Amazon Games.
  • Локальный запуск совместимых ПК-игр на Android без потоковой передачи.
  • Синхронизация облачных сохранений между компьютером и мобильным устройством.
  • Автоматическое применение готовых конфигураций для поддерживаемых игр.
  • Проверка совместимости игр и доступных настроек.
  • Поддержка геймпадов и сенсорного управления.
  • Редактор экранных элементов управления и интерфейса.
  • Работа с DLC, Steam Workshop и различными ветками обновлений Steam.
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