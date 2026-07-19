GameNative — приложение для Android, предназначенное для запуска компьютерных игр непосредственно на мобильном устройстве. Программа поддерживает подключение библиотек Steam, Epic Games Store, GOG и Amazon Games, позволяя загружать совместимые игры и запускать их локально. Для работы используется специальный уровень совместимости, благодаря которому игры выполняются на устройстве, а не транслируются с ПК.

Приложение поддерживает облачную синхронизацию сохранений, поэтому игровой прогресс сохраняется между ПК и смартфоном. Присутствует возможность продолжить прохождение с того места, где закончил играть на компьютере. Для части проектов дополнительная настройка не требуется: GameNative автоматически применяет проверенные конфигурации, собранные сообществом. Если игра требует индивидуальных параметров запуска, доступность совместимых настроек можно проверить в базе совместимости приложения.

GameNative поддерживает управление с помощью геймпадов и сенсорного экрана. Встроенный редактор позволяет изменить расположение элементов управления и настроить экранный интерфейс под конкретную игру. Для пользователей Steam также доступны дополнения (DLC), контент мастерской Steam Workshop и различные ветки обновлений.

Список основных возможностей GameNative: