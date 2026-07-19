GameNative для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GameNative
|Категория:
|Эмуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|536,29 Мб
|СКАЧАТЬ
GameNative — приложение для Android, предназначенное для запуска компьютерных игр непосредственно на мобильном устройстве. Программа поддерживает подключение библиотек Steam, Epic Games Store, GOG и Amazon Games, позволяя загружать совместимые игры и запускать их локально. Для работы используется специальный уровень совместимости, благодаря которому игры выполняются на устройстве, а не транслируются с ПК.
Приложение поддерживает облачную синхронизацию сохранений, поэтому игровой прогресс сохраняется между ПК и смартфоном. Присутствует возможность продолжить прохождение с того места, где закончил играть на компьютере. Для части проектов дополнительная настройка не требуется: GameNative автоматически применяет проверенные конфигурации, собранные сообществом. Если игра требует индивидуальных параметров запуска, доступность совместимых настроек можно проверить в базе совместимости приложения.
GameNative поддерживает управление с помощью геймпадов и сенсорного экрана. Встроенный редактор позволяет изменить расположение элементов управления и настроить экранный интерфейс под конкретную игру. Для пользователей Steam также доступны дополнения (DLC), контент мастерской Steam Workshop и различные ветки обновлений.
Список основных возможностей GameNative:
- Подключение библиотек Steam, Epic Games Store, GOG и Amazon Games.
- Локальный запуск совместимых ПК-игр на Android без потоковой передачи.
- Синхронизация облачных сохранений между компьютером и мобильным устройством.
- Автоматическое применение готовых конфигураций для поддерживаемых игр.
- Проверка совместимости игр и доступных настроек.
- Поддержка геймпадов и сенсорного управления.
- Редактор экранных элементов управления и интерфейса.
- Работа с DLC, Steam Workshop и различными ветками обновлений Steam.
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Admin
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