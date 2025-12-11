COL Reminder для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|COLapps
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 953 | Статистика
|Размер:
|19.55 Мб
COL Reminder — удобная утилита для создания различных напоминаний. Есть возможность создать напоминание о телефонном звонке, времени парковки, а также любом другом событии. Напоминание можно настроить как через определенный интервал времени, так и на определенную дату.
- Fixed hopefully problem with priority settings are automatically disabled
---
- New minimum Android version is now Android 6.0
- Updated languages Russian and Greek
- Fixed problems with notification channels on some phones
- Updated internal libraries to newer versions
