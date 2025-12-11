COL Reminder для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 4.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.7.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 953 | Статистика
Размер:19.55 Мб
COL Reminder — удобная утилита для создания различных напоминаний. Есть возможность создать напоминание о телефонном звонке, времени парковки, а также любом другом событии. Напоминание можно настроить как через определенный интервал времени, так и на определенную дату.

Что нового в COL Reminder 3.7.7.2?

- Fixed hopefully problem with priority settings are automatically disabled
---
- New minimum Android version is now Android 6.0
- Updated languages Russian and Greek
- Fixed problems with notification channels on some phones
- Updated internal libraries to newer versions

