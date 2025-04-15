Listok: To do list & Notes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.142 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Dossanov Ruslan
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.12 Мб
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Listok: To do list & Notes — приложение для организации повседневных задач, которое совмещает в себя список дел, календарь, трекер привычек, блокнот и ежедневник. Помогает пользователям систематизировать личные и рабочие процессы, контролировать выполнение задач, отслеживать прогресс по целям и формировать полезные привычки
В приложении можно создавать списки задач, устанавливать напоминания, планировать дела по дням и неделям, а также использовать календарный режим для расписания. Функции ежедневника и диспетчера задач дают возможность работать с долгосрочными целями, а Блокнот — фиксировать идей, мысли и делать заметки. Чтобы не пропустить важные события и задачи пользователи могут настраивать несколько напоминаний для каждой задачи.
Список основных возможностей Listok: To do list & Notes :
- Списки задач с несколькими напоминаниями.
- Режим ежедневника для планирования и контроля задач (на день, неделю или месяц).
- Трекер привычек с системой постановки целей и анализа прогресса.
- Блокнот для заметок, списков, сообщений и записей.
- Возможность распределения задач по категориям.
- Синхронизация задач и заметок в одном месте.
- Современный и понятный интерфейс с поддержкой тёмной темы.
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