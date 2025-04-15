Listok: To do list & Notes для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.142 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.12 Мб
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Listok: To do list & Notes — приложение для организации повседневных задач, которое совмещает в себя список дел, календарь, трекер привычек, блокнот и ежедневник. Помогает пользователям систематизировать личные и рабочие процессы, контролировать выполнение задач, отслеживать прогресс по целям и формировать полезные привычки

В приложении можно создавать списки задач, устанавливать напоминания, планировать дела по дням и неделям, а также использовать календарный режим для расписания. Функции ежедневника и диспетчера задач дают возможность работать с долгосрочными целями, а Блокнот — фиксировать идей, мысли и делать  заметки.  Чтобы не пропустить важные события и задачи пользователи могут настраивать несколько напоминаний для каждой задачи. 

Список основных возможностей Listok: To do list & Notes :

  • Списки задач с несколькими напоминаниями.
  • Режим ежедневника для планирования и контроля задач (на день, неделю или месяц).
  • Трекер привычек с системой постановки целей и анализа прогресса.
  • Блокнот для заметок, списков, сообщений и записей.
  • Возможность распределения задач по категориям.
  • Синхронизация задач и заметок в одном месте.
  • Современный и понятный интерфейс с поддержкой тёмной темы.
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