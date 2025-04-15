Listok: To do list & Notes — приложение для организации повседневных задач, которое совмещает в себя список дел, календарь, трекер привычек, блокнот и ежедневник. Помогает пользователям систематизировать личные и рабочие процессы, контролировать выполнение задач, отслеживать прогресс по целям и формировать полезные привычки

В приложении можно создавать списки задач, устанавливать напоминания, планировать дела по дням и неделям, а также использовать календарный режим для расписания. Функции ежедневника и диспетчера задач дают возможность работать с долгосрочными целями, а Блокнот — фиксировать идей, мысли и делать заметки. Чтобы не пропустить важные события и задачи пользователи могут настраивать несколько напоминаний для каждой задачи.

Список основных возможностей Listok: To do list & Notes :