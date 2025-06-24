Calendar AI — приложение для управления календарём, планирования встреч, установки напоминаний и организации повестки дня. Упрощает работы с ежедневными задачами, особенно в деловой среде, благодаря синхронизации с различными сервисами (Google Календарём, Microsoft Outlook, Office 365, Zoom, Microsoft Teams).

Программа помогает автоматизировать подготовку к встречам, предлагает подробную информацию о других участниках — их должности, компании и социальные профили. Дает возможность настраивать время доступности, отправлять приглашения, проводить голосования по выбору времени и вести совместную повестку. Среди дополнительных функций: выбор формата календаря, работа с заметками, прогноз погоды, отображение маршрута и оценка времени в пути.

Список основных возможностей Calendar AI: