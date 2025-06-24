Calendar AI для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23.06 Мб
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Calendar AI — приложение для управления календарём, планирования встреч, установки напоминаний и организации повестки дня. Упрощает работы с ежедневными задачами, особенно в деловой среде, благодаря синхронизации с различными сервисами (Google Календарём, Microsoft Outlook, Office 365, Zoom, Microsoft Teams).

Программа помогает автоматизировать подготовку к встречам, предлагает подробную информацию о других участниках — их должности, компании и социальные профили. Дает возможность настраивать время доступности, отправлять приглашения, проводить голосования по выбору времени и вести совместную повестку. Среди дополнительных функций: выбор формата календаря, работа с заметками, прогноз погоды, отображение маршрута и оценка времени в пути.

Список основных возможностей Calendar AI:

  • Сструктурирует информацию о встречах: сведения об участниках, их компаниях, историях занятости и профилях.
  • Поддерживает синхронизацию с Google Calendar, Outlook, Office 365 и другими сервисами.
  • Интегрируется с популярными сервисами для организации встреч, включая Calendly, Doodle, Acuity и др.
  • Дает возможность планировать встречи и событий с возможностью совместной работы над повесткой.
  • Помогает вести личные заметки, протоколы встреч и контролировать выполнение задач.
  • Оповещает о времени в пути и напоминает о запланированных событиях.
  • Предлагает гибкие стили отображения календаря: день, 3 дня, неделя, месяц.
  • Содержит виджет для быстрого доступа к функциям с главного экрана устройства.
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