VideoCacheView для Windows
|Оценка:
|4.59/5 голосов - 111
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.09 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 138 679 | Статистика
|Размер:
|107 Кб
|СКАЧАТЬ
VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы просматривали при посещении различных сайтов.
После автоматического сканирования содержимого кэшей Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera и других браузеров, VideoCacheView выводит список всех доступных файлов, которые можно тут же проиграть, сохранить на диск, открыть ссылку на ролик в браузере или скопировать ее в буфер обмена. Кроме этого, программа покажет дату последнего доступа к файлу, его размер, тип и т.д.
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VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа...
Отзывы о программе VideoCacheView
вася про VideoCacheView 3.05 [14-05-2020]
Странно... м.б. я один тут такой идиот: получаю КУЧУ отрезков из кусочков файлов, которые не проигрываются. Что с ними делать?! Х.з.! Где вообще находится мануал к этой проге?!
1 | 4 | Ответить
Имя про VideoCacheView 2.95 [07-03-2016]
Программа действительно хорошая (ранее так и было)
Но сейчас ничего не понимаю, почему-то не не видит никаких файлов-окно программы девственно чистое... Может нужны какие-то особые настройки к моему браузеру Бледная Луна (хотя, этот браузер есть производное от Огненного Лиса)?
18 | 27 | Ответить
Игорь Тепаев про VideoCacheView 2.91 [26-10-2015]
Самая лучшая в мире программа по скачиванию реально любого видео
2 | 3 | Ответить
lihoibashkir про VideoCacheView 2.82 [17-03-2015]
Если вы не любите кошек - значит просто вы не умеете их готовить. Прога отличная.
3 | 8 | Ответить