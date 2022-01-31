VideoCacheView для Windows

Описание
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Оценка: 4.59/5 голосов - 111
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.09 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):10 / 138 679 | Статистика
Размер:107 Кб
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VideoCacheView скриншот № 1
VideoCacheView скриншот № 2

VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы просматривали при посещении различных сайтов.

После автоматического сканирования содержимого кэшей Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera и других браузеров, VideoCacheView выводит список всех доступных файлов, которые можно тут же проиграть, сохранить на диск, открыть ссылку на ролик в браузере или скопировать ее в буфер обмена. Кроме этого, программа покажет дату последнего доступа к файлу, его размер, тип и т.д.

Что нового в VideoCacheView 3.09?
  • Улучшения в работе программы
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Отзывы о программе VideoCacheView

вася про VideoCacheView 3.05 [14-05-2020]

Странно... м.б. я один тут такой идиот: получаю КУЧУ отрезков из кусочков файлов, которые не проигрываются. Что с ними делать?! Х.з.! Где вообще находится мануал к этой проге?!
1 | 4 | Ответить

Arch про VideoCacheView 2.97 [16-01-2017]

Круто!
3 | 2 | Ответить

Имя про VideoCacheView 2.95 [07-03-2016]

Программа действительно хорошая (ранее так и было)
Но сейчас ничего не понимаю, почему-то не не видит никаких файлов-окно программы девственно чистое... Может нужны какие-то особые настройки к моему браузеру Бледная Луна (хотя, этот браузер есть производное от Огненного Лиса)?
18 | 27 | Ответить

Игорь Тепаев про VideoCacheView 2.91 [26-10-2015]

Самая лучшая в мире программа по скачиванию реально любого видео
2 | 3 | Ответить

lihoibashkir про VideoCacheView 2.82 [17-03-2015]

Если вы не любите кошек - значит просто вы не умеете их готовить. Прога отличная.
3 | 8 | Ответить

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