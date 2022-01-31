VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы просматривали при посещении различных сайтов.

После автоматического сканирования содержимого кэшей Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera и других браузеров, VideoCacheView выводит список всех доступных файлов, которые можно тут же проиграть, сохранить на диск, открыть ссылку на ролик в браузере или скопировать ее в буфер обмена. Кроме этого, программа покажет дату последнего доступа к файлу, его размер, тип и т.д.