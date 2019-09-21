BrowsingHistoryView для Windows

BrowsingHistoryView 2.25

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Описание BrowsingHistoryView 2.25Описание   Скачать BrowsingHistoryView 2.25СКАЧАТЬ (243 Кб) Скриншоты BrowsingHistoryView 2.25Скриншоты (2)   Статистика BrowsingHistoryView 2.25Статистика   Отзывы о BrowsingHistoryView 2.25Отзывы (0)  
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BrowsingHistoryView - небольшая бесплатная программа, которая получает доступ к данным таких браузеров как Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, и отображает историю посещенных веб-сайтов в сводной таблице. Утилита предоставляет массу полезной информации, как например адрес посещенного сайта, его название, дата и время посещения, используемый браузер, профиль пользователя и др.

Приложение позволяет просматривать историю посещенных страниц для любого профиля пользователя, зарегистрированного в системе. Также присутствует возможность экспортировать полученные результаты в CSV, HTML и XML файл. Программа не требует инсталляции.

Дополнительные файлы к программе:

BrowsingHistoryView
BrowsingHistoryView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 596
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе BrowsingHistoryView

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