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uBlock Origin 1.18.16 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
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4.66 из 5, всего оценок - 29
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- Рейтинг программы - 4.66 из 5
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uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы. В отличие от других расширений к браузерам с функцией остановки запуска рекламных блоков, это дополнение практически не потребляет системных ресурсов. При этом по функциональному качеству и эффективности uBlock Origin не уступает более раскрученным программам: поддерживается загрузка фильтров в списке от сторонних разработчиков, есть возможность блокировки отдельных элементов на странице по выбору, допускается создание белого списка с отключением блокировки и т.д.
Что немаловажно, по утверждению разработчиков, они не берут денег с рекламодателей за включение их рекламных блоков на постоянной или временной основе в список исключений блокировки, что порой наблюдается у других программ.
Тестовые исследования показали, что uBlock Origin действительно неплох в работе: все основные рекламные баннеры были заблокированы, при этом быстродействие как браузера Chrome, так и компьютера в целом осталось на высоком уровне.
Как и большинство расширений для web-обозревателей, после установки uBlock Origin располагается в правом верхнем углу панели задач. Чтобы увидеть, сколько запросов было заблокировано, просто нажмите на иконку дополнения. Щелчок правой кнопкой позволит перейти в меню настроек, где Вы познакомитесь со списком своих и сторонних фильтров, создадите белый список сайтов и настроите другие опции.
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ТОП-сегодня раздела "Блокировка рекламы"
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Отзывы о программе uBlock Origin
Мимокрокодил про uBlock Origin 1.18.0 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox [04-02-2019]
Работает с Огнелисом под Масдайкой отлично, не тормозит и ловит почти всё, никаких настроек и чисток не требуется. С Хромым не пробовал, т.к. говна на компе не держу :)
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leo про uBlock Origin 1.11.0 для Google Chrome [23-04-2017]
Выбирать себе блокировщик рекламы можно вплоть до Второго Пришествия( У каждого из них есть свои дыры, которые обнаруживаются только со временем. Пропускать может любой. Тут как uBlock Origin так и, Adguard(он тоже, далеко не безгрешен). Идеального нету и быть не может(( Косяки неизбежны у любых блокировщиков рекламы, главное, чтобы авторы вовремя их правили и своевременно обновляли базы прилипал:)
8 | 1 | Ответить
Алексей про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [10-02-2017]
Расхвалили донельзя,а рекламу пропускает только так,со всеми настроенными фильтрами.
UBlock origin с Adguard и рядом не стоял!
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Вальтос в ответ Алексей про uBlock Origin для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox [07-05-2018]
Раз в неделю нужно все фильтры сперва очистить а затем обновить подождав пока идёт обновление.и галочки необходимые поставить.в фильтрах.
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Вальтос про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [22-11-2016]
Архибасяво арбайтен.все галки поставил в настройках фильтров.и отключил показывание количества блокированных.после 500.сам по себе разгоняется.вааще чисто в нете.
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Nik про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [12-09-2016]
Это дерьмо блокирует открытие "Майл.ру" и нигде в системе не значится. Гадость полнейшая !
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Алекс в ответ Nik про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [16-02-2017]
Это расширение отлично блокирует такое дерьмо как майл ру
23 | 1 | Ответить
vissont в ответ Nik про uBlock Origin для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox [07-06-2018]
Эта программа блокирует до предела задолбавший спамняк mail.ru?
Устанавливаю немедленно! Лучшей рекламы и не придумаешь.
"Ах сколько лиц, ах сколько мнений".
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