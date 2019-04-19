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uBlock Origin для Windows

uBlock Origin 1.18.16 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox

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Описание uBlock Origin 1.18.16 для Google Chrome, Opera, Mozilla FirefoxОписание   Скачать uBlock Origin 1.18.16 для Google Chrome, Opera, Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (2,07 Мб) Скриншоты uBlock Origin 1.18.16 для Google Chrome, Opera, Mozilla FirefoxСкриншоты (6)   Статистика uBlock Origin 1.18.16 для Google Chrome, Opera, Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о uBlock Origin 1.18.16 для Google Chrome, Opera, Mozilla FirefoxОтзывы (15)  
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4.66 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
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uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы. В отличие от других расширений к браузерам с функцией остановки запуска рекламных блоков, это дополнение практически не потребляет системных ресурсов. При этом по функциональному качеству и эффективности uBlock Origin не уступает более раскрученным программам: поддерживается загрузка фильтров в списке от сторонних разработчиков, есть возможность блокировки отдельных элементов на странице по выбору, допускается создание белого списка с отключением блокировки и т.д.

Что немаловажно, по утверждению разработчиков, они не берут денег с рекламодателей за включение их рекламных блоков на постоянной или временной основе в список исключений блокировки, что порой наблюдается у других программ.

Тестовые исследования показали, что uBlock Origin действительно неплох в работе: все основные рекламные баннеры были заблокированы, при этом быстродействие как браузера Chrome, так и компьютера в целом осталось на высоком уровне.

Как и большинство расширений для web-обозревателей, после установки uBlock Origin располагается в правом верхнем углу панели задач. Чтобы увидеть, сколько запросов было заблокировано, просто нажмите на иконку дополнения. Щелчок правой кнопкой позволит перейти в меню настроек, где Вы познакомитесь со списком своих и сторонних фильтров, создадите белый список сайтов и настроите другие опции.

uBlock Origin
uBlock Origin
uBlock Origin
uBlock Origin
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 20 817
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Утилиты к браузерам
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скачать Adguard

Отзывы о программе uBlock Origin

Мимокрокодил про uBlock Origin 1.18.0 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox [04-02-2019]

Работает с Огнелисом под Масдайкой отлично, не тормозит и ловит почти всё, никаких настроек и чисток не требуется. С Хромым не пробовал, т.к. говна на компе не держу :)
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leo про uBlock Origin 1.11.0 для Google Chrome [23-04-2017]

Выбирать себе блокировщик рекламы можно вплоть до Второго Пришествия( У каждого из них есть свои дыры, которые обнаруживаются только со временем. Пропускать может любой. Тут как uBlock Origin так и, Adguard(он тоже, далеко не безгрешен). Идеального нету и быть не может(( Косяки неизбежны у любых блокировщиков рекламы, главное, чтобы авторы вовремя их правили и своевременно обновляли базы прилипал:)
8 | 1 | Ответить

Алексей про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [10-02-2017]

Расхвалили донельзя,а рекламу пропускает только так,со всеми настроенными фильтрами.
UBlock origin с Adguard и рядом не стоял!
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Вальтос в ответ Алексей про uBlock Origin для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox [07-05-2018]

Раз в неделю нужно все фильтры сперва очистить а затем обновить подождав пока идёт обновление.и галочки необходимые поставить.в фильтрах.
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Вальтос про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [22-11-2016]

Архибасяво арбайтен.все галки поставил в настройках фильтров.и отключил показывание количества блокированных.после 500.сам по себе разгоняется.вааще чисто в нете.
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Nik про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [12-09-2016]

Это дерьмо блокирует открытие "Майл.ру" и нигде в системе не значится. Гадость полнейшая !
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Алекс в ответ Nik про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [16-02-2017]

Это расширение отлично блокирует такое дерьмо как майл ру
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vissont в ответ Nik про uBlock Origin для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox [07-06-2018]

Эта программа блокирует до предела задолбавший спамняк mail.ru?
Устанавливаю немедленно! Лучшей рекламы и не придумаешь.
"Ах сколько лиц, ах сколько мнений".
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