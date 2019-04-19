uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы. В отличие от других расширений к браузерам с функцией остановки запуска рекламных блоков, это дополнение практически не потребляет системных ресурсов. При этом по функциональному качеству и эффективности uBlock Origin не уступает более раскрученным программам: поддерживается загрузка фильтров в списке от сторонних разработчиков, есть возможность блокировки отдельных элементов на странице по выбору, допускается создание белого списка с отключением блокировки и т.д.

Что немаловажно, по утверждению разработчиков, они не берут денег с рекламодателей за включение их рекламных блоков на постоянной или временной основе в список исключений блокировки, что порой наблюдается у других программ.

Тестовые исследования показали, что uBlock Origin действительно неплох в работе: все основные рекламные баннеры были заблокированы, при этом быстродействие как браузера Chrome, так и компьютера в целом осталось на высоком уровне.

Как и большинство расширений для web-обозревателей, после установки uBlock Origin располагается в правом верхнем углу панели задач. Чтобы увидеть, сколько запросов было заблокировано, просто нажмите на иконку дополнения. Щелчок правой кнопкой позволит перейти в меню настроек, где Вы познакомитесь со списком своих и сторонних фильтров, создадите белый список сайтов и настроите другие опции.