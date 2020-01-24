Vkontakte Online - полезная программа для более эффективного и удобного использования социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, Мой Мир@Mail.Ru, Youtube и Google. Представляет собой многофункциональный браузер. Помимо функций, связанных с социальными сетями, имеет возможность проигрывания онлайн-радио.
Основные возможности:
Быстрая смена статусов Online/Offline на сайте Вконтакте.
Возможность скачивания музыки, видео и приложений.
Наличие функции для посещения сервисов Одноклассники, Мой Мир@Mail.ru и Радио Онлайн.
Уведомление при входящих сообщениях, Группах, Друзьях, Фото, Видео, Встречах, Заметках, Мнениях, Предложениях, Вопросах, Подарках и т.д.
Добавление граффити на стене по ID друга или группы.
Наличие функции, позволяющей делать аватары.
Чтение цитат со знаменитого сайта Рунета Bash.org.ru.
Возможность просмотра собственного ID.
Просмотр рейтинга по ID.
Быстрый доступ к ссылкам по ID.
Открытие ссылок пользователя Вконтакте у которого закрыт доступ к профилю приватностью.
Копирование или просмотр текущей ссылки (URL) страницы на которой Вы находитесь.
Поддержка прокси-серверов.
Возможность вставки в статус картинки.
Просмотр статистики профиля (количество Друзей, Друзей онлайн, Групп, Записей на стене и др.).
Наличие формы для авторизации на сайте Вконтакте.ру.
Просмотр списка людей, которые просматривали вашу страницу.
Просмотр пользователей у которых Вы находитесь в Закладках на сайте Вконтакте.
Отображение времени нахождения на сайте.
Наличие звуковых уведомлений о новых Сообщениях, Встречах, Группах, Фото, Видео, Друзьях.
Возможность покинуть группу которая была заблокирована по какой-либо причине.
Что нового в Vkontakte Online 6.2?
Добавлена функция "Чужой компьютер".
Выход из профиля на сайте Вконтакте при закрытии программы.
Социальные сети в одном окне. Теперь социальные сети открываются в одном окне.
Исправления ошибок а также оптимизация функций программы Улучшена производительность
Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome
Отзывы о программе Vkontakte Online
Gidmas про Vkontakte Online 6.1 [09-12-2019]
классная софтина! очень изменилась по сравнению со старыми версиями 11 | 1 | Ответить
adminko про Vkontakte Online 6.1 [08-12-2019]
спасиб за прогу! ждем новых обновлений и функций 14 | | Ответить
Надежда про Vkontakte Online 6.1 [06-12-2019]
только сейчас заметила что появился инстаграмм в программе! наконецццц)) 2 | | Ответить
888Hitman888 про Vkontakte Online 6.1 [06-12-2019]
кстати на официальном сайте есть portable версия)если на комп нет возможности установить из-за доступа 1 | | Ответить
Krimen про Vkontakte Online 6.1 [06-12-2019]
gerty, читать умеешь описание программы?? Для удобного пользования социальными сетями. Много разных функций. Я например пользуюсь анонимайзером. У меня на работе доступ закрыт к соц. сетям. Уведомления очень удобная штука. Сидишь и тебе приходят уведомления что пришли сообщения или кто-то добавился в друзья! 1 | | Ответить