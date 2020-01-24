Vkontakte Online для Windows

Vkontakte Online 6.2

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Описание Vkontakte Online 6.2Описание   Скачать Vkontakte Online 6.2СКАЧАТЬ (1,53 Мб) Скриншоты Vkontakte Online 6.2Скриншоты (4)   Статистика Vkontakte Online 6.2Статистика   Отзывы о Vkontakte Online 6.2Отзывы (27)  
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4.56 из 5, всего оценок - 128
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Vkontakte Online - полезная программа для более эффективного и удобного использования социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, Мой Мир@Mail.Ru, Youtube и Google. Представляет собой многофункциональный браузер. Помимо функций, связанных с социальными сетями, имеет возможность проигрывания онлайн-радио.

Основные возможности:

  • Быстрая смена статусов Online/Offline на сайте Вконтакте.
  • Возможность скачивания музыки, видео и приложений.
  • Наличие функции для посещения сервисов Одноклассники, Мой Мир@Mail.ru и Радио Онлайн.
  • Уведомление при входящих сообщениях, Группах, Друзьях, Фото, Видео, Встречах, Заметках, Мнениях, Предложениях, Вопросах, Подарках и т.д.
  • Добавление граффити на стене по ID друга или группы.
  • Наличие функции, позволяющей делать аватары.
  • Чтение цитат со знаменитого сайта Рунета Bash.org.ru.
  • Возможность просмотра собственного ID.
  • Просмотр рейтинга по ID.
  • Быстрый доступ к ссылкам по ID.
  • Открытие ссылок пользователя Вконтакте у которого закрыт доступ к профилю приватностью.
  • Копирование или просмотр текущей ссылки (URL) страницы на которой Вы находитесь.
  • Поддержка прокси-серверов.
  • Возможность вставки в статус картинки.
  • Просмотр статистики профиля (количество Друзей, Друзей онлайн, Групп, Записей на стене и др.).
  • Наличие формы для авторизации на сайте Вконтакте.ру.
  • Просмотр списка людей, которые просматривали вашу страницу.
  • Просмотр пользователей у которых Вы находитесь в Закладках на сайте Вконтакте.
  • Отображение времени нахождения на сайте.
  • Наличие звуковых уведомлений о новых Сообщениях, Встречах, Группах, Фото, Видео, Друзьях.
  • Возможность покинуть группу которая была заблокирована по какой-либо причине.
Что нового в Vkontakte Online 6.2?
  • Добавлена функция "Чужой компьютер".
  • Выход из профиля на сайте Вконтакте при закрытии программы.
  • Социальные сети в одном окне. Теперь социальные сети открываются в одном окне.
  • Исправления ошибок а также оптимизация функций программы Улучшена производительность
Vkontakte Online
Vkontakte Online
Vkontakte Online
Vkontakte Online
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 59 053
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры - Общение в сети
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Отзывы о программе Vkontakte Online

Gidmas про Vkontakte Online 6.1 [09-12-2019]

классная софтина! очень изменилась по сравнению со старыми версиями
11 | 1 | Ответить

adminko про Vkontakte Online 6.1 [08-12-2019]

спасиб за прогу! ждем новых обновлений и функций
14 | | Ответить

Надежда про Vkontakte Online 6.1 [06-12-2019]

только сейчас заметила что появился инстаграмм в программе! наконецццц))
2 | | Ответить

888Hitman888 про Vkontakte Online 6.1 [06-12-2019]

кстати на официальном сайте есть portable версия)если на комп нет возможности установить из-за доступа
1 | | Ответить

Krimen про Vkontakte Online 6.1 [06-12-2019]

gerty, читать умеешь описание программы?? Для удобного пользования социальными сетями. Много разных функций. Я например пользуюсь анонимайзером. У меня на работе доступ закрыт к соц. сетям. Уведомления очень удобная штука. Сидишь и тебе приходят уведомления что пришли сообщения или кто-то добавился в друзья!
1 | | Ответить

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