MozillaCacheView для Windows

MozillaCacheView 1.95

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Описание MozillaCacheView 1.95Описание   Скачать MozillaCacheView 1.95СКАЧАТЬ (149 Кб) Скриншоты MozillaCacheView 1.95Скриншоты (1)   Статистика MozillaCacheView 1.95Статистика   Отзывы о MozillaCacheView 1.95Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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MozillaCacheView - небольшая программа, которая сканирует папку кэша браузеров Firefox, Mozilla, Netscape и отображает список всех файлов, которые в данный момент хранятся в кэше.

Для каждого кэш-файла отображается следующая информация: URL, тип содержимого, размер файла, время последнего обращения, срок действия, имя сервера и др. Можно выбрать один или несколько элементов из списка, а затем извлечь файлы в другую папку или скопировать список URL-адресов в буфер обмена.

Что нового в MozillaCacheView 1.95?
  • Исправлены ошибки
MozillaCacheView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 984
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе MozillaCacheView

SAM-SON про MozillaCacheView 1.85 [22-11-2019]

По всем трем ссылкам на скачивание нет русификатора. Качаются одинаковые файлы
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Sman в ответ SAM-SON про MozillaCacheView 1.85 [24-11-2019]

Все там есть! 2 ссылки на саму программу и одна на русификатор.
Для тех, кто не видит вот - http://www.nirsoft.net/utils/trans/mozillacacheview_russian.zip
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