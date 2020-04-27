MozillaCacheView - небольшая программа, которая сканирует папку кэша браузеров Firefox, Mozilla, Netscape и отображает список всех файлов, которые в данный момент хранятся в кэше.

Для каждого кэш-файла отображается следующая информация: URL, тип содержимого, размер файла, время последнего обращения, срок действия, имя сервера и др. Можно выбрать один или несколько элементов из списка, а затем извлечь файлы в другую папку или скопировать список URL-адресов в буфер обмена.