ChromeCacheView - небольшая утилита, сканирующая папку кэша браузера Google Chrome и отображает список всех файлов, которые в данный момент хранятся в кэше. Для каждого кэш-файла отображается следующая информация: URL, тип содержимого, размер файла, время последнего обращения, срок действия, имя сервера и многое другое. Можно выбрать один или несколько элементов из списка, а затем извлечь файлы в другую папку или скопировать список URL-адресов в буфер обмена.