ChromeCacheView для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 14
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):5 / 21 281 | Статистика
Размер:149 Кб
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ChromeCacheView скриншот № 1

ChromeCacheView - небольшая утилита, сканирующая папку кэша браузера Google Chrome и отображает список всех файлов, которые в данный момент хранятся в кэше. Для каждого кэш-файла отображается следующая информация: URL, тип содержимого, размер файла, время последнего обращения, срок действия, имя сервера и многое другое. Можно выбрать один или несколько элементов из списка, а затем извлечь файлы в другую папку или скопировать список URL-адресов в буфер обмена.

Что нового в ChromeCacheView 2.25?
  • Добавлена новая колонка "Server IP Address"
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