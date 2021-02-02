ChromeCacheView для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 21 281 | Статистика
|Размер:
|149 Кб
|СКАЧАТЬ
ChromeCacheView - небольшая утилита, сканирующая папку кэша браузера Google Chrome и отображает список всех файлов, которые в данный момент хранятся в кэше. Для каждого кэш-файла отображается следующая информация: URL, тип содержимого, размер файла, время последнего обращения, срок действия, имя сервера и многое другое. Можно выбрать один или несколько элементов из списка, а затем извлечь файлы в другую папку или скопировать список URL-адресов в буфер обмена.
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