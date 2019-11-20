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Internet Download Manager 6.35 Build 12
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4.59 из 5, всего оценок - 898
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- Рейтинг программы - 4.59 из 5
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Internet Download Manager - предназначен для организации загрузок файлов из Интернет. Различные методы ускорения загрузки, динамическая сегментация файлов и одновременное скачивание нескольких частей, использование свободных открытых подключений без реконнекта и многое другое. Встроенная звонилка для соединения по расписанию, поддержка файрволлов, прокси и зеркал, FTP and HTTP protocols, редиректов, куки, очередей закачки, авторизации пользователя.
Интегрируется в Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, AOL, Opera, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Avant Browser, MyIE2 и т.д. и автоматически перехватывает закачки. Зачастую увеличивает скорость скачивания на 500%. На странице программы есть диаграммы тестов с другими менеджерами закачек.
Кроме того, Internet Download Manager позволяет загружать видео контент (FLV) с таких сервисов, как YouTube, Google Video, MySpaceTV.
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|Что нового в Internet Download Manager 6.35 Build 12?
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Отзывы о программе Internet Download Manager
Николай про Internet Download Manager 6.31 Build 3 [21-08-2018]
Програма ложно срабатывает. На сайте где много рекламы - просит скачать все гифки и флеши, но не то что требуется. Замучиваюсь закрывать.
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Alemox про Internet Download Manager 6.30 Build 8 [02-04-2018]
Лучшая в своём роде. Но с современными скоростями интернета она уже не так актуальна. Любой браузер поддерживает докачку. На слабом интернете можно использовать. Но на многих сайтах она ложно срабатывает или начинает качать не то. Но это дело привычки.
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Вася про Internet Download Manager 6.27 Build 5 [06-03-2017]
Скачал,распаковал,запустил,язык не понятен - загогулины,иероглифы какие то,как решить проблему,в чем проблемка дайте совет.
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Александерос про Internet Download Manager 6.23 Build 10 [16-04-2015]
Программа нравиться. Качает на полной скорости моего канала. Ресурсов жрёт мало. Обрывов нет.
Одно не нравиться: создаёт сраные временные файлы по дефолту на системном диске. Даже если указываешь другую папку на другом винте всё равно предварительно скачивает на сис.диск и уже опосля полной загрузки "сшивает" и переносит в указанную папку.
P.S. Если скачиваете огромного размера файл (единицы-десятки гигабайт) в "Настройки"-вкладка "Сохранить в" - в разделе "Папка для хранения временных файлов" указывайте ту папку куда собираетесь скачивать иначе по дефолту будет на системный диск качать.
6 | 1 | Ответить
Max про Internet Download Manager 6.23 Build 2 [27-02-2015]
дерьмо программа !! задолбался с ней !! итог один: не качайте !!
2 | 14 | Ответить
(ерж в ответ Max про Internet Download Manager 6.23 Build 9 [27-03-2015]
Согласен с такой оценкой только в случае, скажем, в недавних билдов 6, 7, а так, в целом, качалка - замечательная.
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