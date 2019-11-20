Internet Download Manager - предназначен для организации загрузок файлов из Интернет. Различные методы ускорения загрузки, динамическая сегментация файлов и одновременное скачивание нескольких частей, использование свободных открытых подключений без реконнекта и многое другое. Встроенная звонилка для соединения по расписанию, поддержка файрволлов, прокси и зеркал, FTP and HTTP protocols, редиректов, куки, очередей закачки, авторизации пользователя.

Интегрируется в Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, AOL, Opera, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Avant Browser, MyIE2 и т.д. и автоматически перехватывает закачки. Зачастую увеличивает скорость скачивания на 500%. На странице программы есть диаграммы тестов с другими менеджерами закачек.

Кроме того, Internet Download Manager позволяет загружать видео контент (FLV) с таких сервисов, как YouTube, Google Video, MySpaceTV.