Panda Free Antivirus - бесплатный антивирус, работа которого основана на принципе полного перемещения процессов обнаружения и сканирования вредоносного ПО в "облако" в режиме реального времени, а также за счет применения в архитектуре клиента технологий перехвата, не влияющих на основной режим работы. Программа объединяет локальный и удаленный антивирус, антишпион, антируткит, эвристическую проверку и кэширования безвредного программного обеспечения (goodware).

"Облачная" модель безопасности использует сверхлегкий "тонкий клиент" локально установленный на компьютере, который при необходимости в режиме реального времени связывается через интернет с базой данных, создаваемой не только работниками PandaLabs, но и всеми пользователями Panda Free Antivirus. Такой принцип, по сравнению с локально установленным антивирусом (основанным на сигнатурном принципе защиты), позволяет эффективнее обнаруживать и блокировать вредоносные программы.

Благодаря наличию сверхлегкого агента, использующего современные «сверхлегкие» технологии перехвата вредоносных программ, Panda Free Antivirus практически не потребляет ресурсов ПК, перенося свою основную работу с компьютера на удаленные серверы, что, естественно, существенно уменьшает нагрузку на систему. Приложение не получает ежедневных обновлений, используя онлайн-базу данных.