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Panda Free Antivirus 19.00.02
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4.48 из 5, всего оценок - 103
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- Рейтинг программы - 4.48 из 5
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Panda Free Antivirus - бесплатный антивирус, работа которого основана на принципе полного перемещения процессов обнаружения и сканирования вредоносного ПО в "облако" в режиме реального времени, а также за счет применения в архитектуре клиента технологий перехвата, не влияющих на основной режим работы. Программа объединяет локальный и удаленный антивирус, антишпион, антируткит, эвристическую проверку и кэширования безвредного программного обеспечения (goodware).
"Облачная" модель безопасности использует сверхлегкий "тонкий клиент" локально установленный на компьютере, который при необходимости в режиме реального времени связывается через интернет с базой данных, создаваемой не только работниками PandaLabs, но и всеми пользователями Panda Free Antivirus. Такой принцип, по сравнению с локально установленным антивирусом (основанным на сигнатурном принципе защиты), позволяет эффективнее обнаруживать и блокировать вредоносные программы.
Благодаря наличию сверхлегкого агента, использующего современные «сверхлегкие» технологии перехвата вредоносных программ, Panda Free Antivirus практически не потребляет ресурсов ПК, перенося свою основную работу с компьютера на удаленные серверы, что, естественно, существенно уменьшает нагрузку на систему. Приложение не получает ежедневных обновлений, используя онлайн-базу данных.
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|Что нового в Panda Free Antivirus 19.00.02?
- Внутренние изменения в работе модуля VPN, а также доработка, чтобы его можно было предоставлять по модели white label (без аккаунта Panda).
- После установки бесплатного продукта Panda Dome Free открывается специальная пригласительная страница.
- Интеграция онлайн-установки в оффлайновый дистрибутив продуктов Panda Dome - теперь можно загружать последнюю версию дистрибутива даже из офлайнового дистрибутива.
- Исправлен ряд ошибок, связанных с активацией продукта, работой диспетчера загрузки, анализа TCP, случайными ошибками BSOD, установкой и работой VPN и т.д.
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Отзывы о программе Panda Free Antivirus
Галина про Panda Free Antivirus 18.03.00 [23-10-2018]
Подскажите, можно Панду ставить на Линукс?
| 7 | Ответить
саша про Panda Free Antivirus 18.03.00 [10-10-2018]
намного лучше касперского
8 | 3 | Ответить
Котофей про Panda Free Antivirus 18.03.00 [06-09-2018]
не ставте панду много грузит ситему,,погубит
2 | 15 | Ответить
леонид про Panda Free Antivirus 18.03.00 [26-04-2018]
лузерам не отвечаю! а просто лучше нет!
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Woody Woodpecker про Panda Free Antivirus 18.01.00 [17-05-2017]
Надо же сколько ПМСнутого бабья в каментах, недовольного Пандой. Кошелки, валяйте уж лучше на кухню, ну не ваше это деле - айти, не ваше.)))
14 | 10 | Ответить
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