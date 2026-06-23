DevManView для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.81 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категории:
|Внешние устройства - Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 14 487 | Статистика
|Размер:
|75 Кб
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DevManView является альтернативой стандартному компоненту Windows Диспетчер устройств, который отображает список всех устройств и их свойств. В дополнение к отображению устройств на локальном компьютере, программа также позволяет просматривать список устройств другого компьютера в сетевом окружении, при условии наличия администраторских прав доступа к этому компьютеру.
Плюс к этому с помощью программы можно включать и отключать выбранные устройства или править его свойства в редакторе реестра.
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