DevManView является альтернативой стандартному компоненту Windows Диспетчер устройств, который отображает список всех устройств и их свойств. В дополнение к отображению устройств на локальном компьютере, программа также позволяет просматривать список устройств другого компьютера в сетевом окружении, при условии наличия администраторских прав доступа к этому компьютеру.

Плюс к этому с помощью программы можно включать и отключать выбранные устройства или править его свойства в редакторе реестра.