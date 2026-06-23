DevManView для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.67/5 голосов - 15
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.81 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Внешние устройства - Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):3 / 14 487 | Статистика
Размер:75 Кб
СКАЧАТЬ
DevManView скриншот № 1

DevManView является альтернативой стандартному компоненту Windows Диспетчер устройств, который отображает список всех устройств и их свойств. В дополнение к отображению устройств на локальном компьютере, программа также позволяет просматривать список устройств другого компьютера в сетевом окружении, при условии наличия администраторских прав доступа к этому компьютеру.

Плюс к этому с помощью программы можно включать и отключать выбранные устройства или править его свойства в редакторе реестра.

ТОП-сегодня раздела "Внешние устройства"
 

скачать USBDeviewUSBDeview 3.10

Небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему компьютеру...

скачать VueScanVueScan 9.8.55

Приложение, которое позволяет изменить стандартный интерфейс сканера на альтернативный,...

скачать AutoHotkeyAutoHotkey 2.0.26

Приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь...

скачать USB RepairUSB Repair 11.2.3.2380

Простая в использовании утилита, позволяющая исправить ошибки USB-устройств (Code 19, Code 31, Code...

скачать SteelSeries GGSteelSeries GG 108.0.0

Бесплатная и удобная в использования программа для получения максимальной отдачи от...

скачать BlueSoleilBlueSoleil 10.0.498.0

BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить...

Отзывы о программе DevManView

Admin

Отзывов о программе DevManView 1.81 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв