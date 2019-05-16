R-Wipe & Clean для Windows

R-Wipe & Clean 20.0 build 2235

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Описание R-Wipe & Clean 20.0 build 2235Описание   Скачать R-Wipe & Clean 20.0 build 2235СКАЧАТЬ (18,73 Мб) Скриншоты R-Wipe & Clean 20.0 build 2235Скриншоты (4)   Статистика R-Wipe & Clean 20.0 build 2235Статистика   Отзывы о R-Wipe & Clean 20.0 build 2235Отзывы (0)  
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4.22 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.22 из 5
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R-Wipe & Clean - утилита для очистки локальных дисков от различного системного мусора (временные интернет файлы, историю посещенных веб-страниц, Cookie, автозаполняемые формы и пароли, файлы подкачки, список недавно использовавшихся документов, список наиболее используемых компонентов, хранящихся в системном реестре, временные файлы и т.д.), а также сохранения конфиденциальности информации пользователя. Кроме того с помощью R-Wipe & Clean можно удалять следы работы различных приложений и ненужные файлы и папки.

Основные возможности R-Wipe & Clean:

  • Поддержка браузеров Internet Explorer, Mozilla/Mozilla Firefox, Opera, Safari, Flock, NETSCAPE, AOL, MSN, Google Chrome,SeaMonkey и BT Yahoo;
  • Удаление информации от работы более чем 300 приложений, включая Microsoft Office 2007;
  • Очистка системного реестра;
  • Полное удаление временных интернет файлов, куки, флеш-куки, журналов Java и Microsoft VM;
  • Очистка форм автозаполнения, истории посещенных страниц, списка открытых файлов, содержимого буфера обмена и др.;
  • Полное удаление файлов подкачки;
  • Очистка журнала событий и журнала брандмауэра Windows;
  • Поддержка файловых систем FAT и NTFS;
  • Встроенный планировщик;
  • Интеграция в Windows;
  • Установка пароля для запуска программы.
Что нового в R-Wipe & Clean 20.0 build 2235?
  • Добавлены новые возможности, произведения улучшения в работе программы и исправлены ошибки
R-Wipe & Clean
R-Wipe & Clean
R-Wipe & Clean
R-Wipe & Clean
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $28.99
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 999
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе R-Wipe & Clean

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