|
R-Wipe & Clean 20.0 build 2235
|
|
|
|Оцените программу!
4.22 из 5, всего оценок - 9
|
- Рейтинг программы - 4.22 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
R-Wipe & Clean - утилита для очистки локальных дисков от различного системного мусора (временные интернет файлы, историю посещенных веб-страниц, Cookie, автозаполняемые формы и пароли, файлы подкачки, список недавно использовавшихся документов, список наиболее используемых компонентов, хранящихся в системном реестре, временные файлы и т.д.), а также сохранения конфиденциальности информации пользователя. Кроме того с помощью R-Wipe & Clean можно удалять следы работы различных приложений и ненужные файлы и папки.
Основные возможности R-Wipe & Clean:
- Поддержка браузеров Internet Explorer, Mozilla/Mozilla Firefox, Opera, Safari, Flock, NETSCAPE, AOL, MSN, Google Chrome,SeaMonkey и BT Yahoo;
- Удаление информации от работы более чем 300 приложений, включая Microsoft Office 2007;
- Очистка системного реестра;
- Полное удаление временных интернет файлов, куки, флеш-куки, журналов Java и Microsoft VM;
- Очистка форм автозаполнения, истории посещенных страниц, списка открытых файлов, содержимого буфера обмена и др.;
- Полное удаление файлов подкачки;
- Очистка журнала событий и журнала брандмауэра Windows;
- Поддержка файловых систем FAT и NTFS;
- Встроенный планировщик;
- Интеграция в Windows;
- Установка пароля для запуска программы.
|
|Что нового в R-Wipe & Clean 20.0 build 2235?
- Добавлены новые возможности, произведения улучшения в работе программы и исправлены ошибки
|
|
ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"
CCleaner 5.57.7182
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря
Revo Uninstaller 2.0.6
Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от
WizTree 3.29
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
HDD Low Level Format Tool 4.40
Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash
CCleaner Portable 5.57.7182
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора
Vit Registry Fix 9.5.9 Free
Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и
|
|
Отзывы о программе R-Wipe & Clean
Admin
Отзывов о программе R-Wipe & Clean 20.0 build 2235 пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|