DriveImage XML

Paragon Hard Disk Manager 16.5
Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий
Acronis True Image 2020 24.6.1.25700
Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и
Macrium Reflect 7.2.4884 Free
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность
WinHex 19.8
WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards
R-Drive Image 6.3 build 6303
R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на
AOMEI Backupper 5.7
AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы