DriveImage XML для Windows

DriveImage XML 2.60

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Описание DriveImage XML 2.60Описание   Скачать DriveImage XML 2.60СКАЧАТЬ (1,93 Мб) Скриншоты DriveImage XML 2.60Скриншоты (3)   Статистика DriveImage XML 2.60Статистика   Отзывы о DriveImage XML 2.60Отзывы (0)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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DriveImage XML - простая в использовании и надежная программа для создания образов логических дисков и отдельных разделов. В работе DriveImage XML использует службу теневого копирования тома Microsoft's Volume Shadow Services (VSS), что позволяет создавать образы "на лету" даже с внешних накопителей.

Основные возможности приложения:

  • Создание образов логических дисков и отдельных разделов;
  • Поддержка файловых систем FAT12, FAT16, FAT32 и NTFS;
  • Восстановление образов с дисков без перезагрузки системы;
  • Просмотр образа и извлечение из него отдельных файлов;
  • Резервное копирование с диска на диск;
  • Встроенный планировщик;
  • Возможность загрузки с CD диска.

 

DriveImage XML
DriveImage XML
DriveImage XML
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 970
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе DriveImage XML

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