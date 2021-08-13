Отзывы о программе Dolphin Browser

Владимир Разочаровал. Зависает, тупит. Единственное достоинство, что поддерживает флешигры, иначе он не нужен.

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Сантей Браузер нормальный,для смартфонов с низкой оперативной памятью 512 мег,штука незаменимая, молодцы те кто придумал его.

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Михаил Тупит по полной...даже не хочет открываться???

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Виктор Очень неплохой веб-браузер , только не пойму почему звука нет при игре ВКонтакте ?!

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