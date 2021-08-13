Dolphin Browser для Android

Описание
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Оценка: 3.83/5 голосов - 39
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 78 488 | Статистика
Размер:16,09 Мб
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Dolphin Browser — превратит веб-серфинг в простое и информативное занятие. Домашний экран «подстраивается» под пользователя и предлагает добавить любимые сайты и категории с интересующей информацией. Браузер поддерживает управление жестами, некоторые из них вы можете настроить сами.

Особенности приложения включают:

  • Быстрый и безопасный веб-серфинг.
  • Синхронизация закладок Dolphin Connect с Android-устройствами, iPhone, iPad, а также между браузерами, Chrome, Firefox и Safari.
  • Актуальная новостная лента.
  • Настройка цвета, скинов и обоев.
  • Поддержка более 60 дополнений, включая: Dolphin Video Player – Flash Player, Screen Cut – Screenshot app, Web to PDF – PDF редактор, Speed Booster for Android, Dolphin Translate, Dolphin QR & Barcode Scanner, Dolphin Reader, Dolphin Battery Saver и др.
Что нового в Dolphin Browser 12.2.7?
  • Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Dolphin Browser

Владимир про Dolphin Browser 12.0.2 для Android [06-01-2018]

Разочаровал. Зависает, тупит. Единственное достоинство, что поддерживает флешигры, иначе он не нужен.
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Сантей про Dolphin Browser 12.0.2 для Android [26-11-2017]

Браузер нормальный,для смартфонов с низкой оперативной памятью 512 мег,штука незаменимая, молодцы те кто придумал его.
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Михаил про Dolphin Browser 12.0.2 для Android [01-09-2017]

Тупит по полной...даже не хочет открываться???
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Виктор про Dolphin Browser 12.0.2 для Android [27-08-2017]

Очень неплохой веб-браузер , только не пойму почему звука нет при игре ВКонтакте ?!
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Влад про Dolphin Browser 11.5.18 для Android [06-04-2017]

Когда этот браузер будет нормально работать. То история не чистится, вообще. То теперь тупить стал. А глюки прут. Вот такой браузер.
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