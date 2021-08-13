Dolphin Browser для Android
|Оценка:
|3.83/5 голосов - 39
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Dolphin Browser
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 78 488 | Статистика
|Размер:
|16,09 Мб
|СКАЧАТЬ
Dolphin Browser — превратит веб-серфинг в простое и информативное занятие. Домашний экран «подстраивается» под пользователя и предлагает добавить любимые сайты и категории с интересующей информацией. Браузер поддерживает управление жестами, некоторые из них вы можете настроить сами.
Особенности приложения включают:
- Быстрый и безопасный веб-серфинг.
- Синхронизация закладок Dolphin Connect с Android-устройствами, iPhone, iPad, а также между браузерами, Chrome, Firefox и Safari.
- Актуальная новостная лента.
- Настройка цвета, скинов и обоев.
- Поддержка более 60 дополнений, включая: Dolphin Video Player – Flash Player, Screen Cut – Screenshot app, Web to PDF – PDF редактор, Speed Booster for Android, Dolphin Translate, Dolphin QR & Barcode Scanner, Dolphin Reader, Dolphin Battery Saver и др.
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Dolphin Browser
Владимир про Dolphin Browser 12.0.2 для Android [06-01-2018]
Разочаровал. Зависает, тупит. Единственное достоинство, что поддерживает флешигры, иначе он не нужен.
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Сантей про Dolphin Browser 12.0.2 для Android [26-11-2017]
Браузер нормальный,для смартфонов с низкой оперативной памятью 512 мег,штука незаменимая, молодцы те кто придумал его.
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Михаил про Dolphin Browser 12.0.2 для Android [01-09-2017]
Тупит по полной...даже не хочет открываться???
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Виктор про Dolphin Browser 12.0.2 для Android [27-08-2017]
Очень неплохой веб-браузер , только не пойму почему звука нет при игре ВКонтакте ?!
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Влад про Dolphin Browser 11.5.18 для Android [06-04-2017]
Когда этот браузер будет нормально работать. То история не чистится, вообще. То теперь тупить стал. А глюки прут. Вот такой браузер.
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