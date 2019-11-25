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PdfSAM для Windows

PdfSAM 4.0.5 Basic

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Описание PdfSAM 4.0.5 BasicОписание   Скачать PdfSAM 4.0.5 BasicСКАЧАТЬ (53,71 Мб) Скриншоты PdfSAM 4.0.5 BasicСкриншоты (4)   Статистика PdfSAM 4.0.5 BasicСтатистика   Отзывы о PdfSAM 4.0.5 BasicОтзывы (6)  
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4.77 из 5, всего оценок - 38
  • Рейтинг программы - 4.77 из 5
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PdfSAM - бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно делить и объединять PDF-файлы, а также производить множество других полезных операций с PDF документами.

Ключевые особенности:

  • Разделение PDF файлов на главы, отдельные страницы и т.д.
  • Объединение нескольких документов PDF.
  • Вырезание фрагмента документа и сохранение его в отдельный PDF файл.
  • Возможность объединять в один документ страницы, взятые из двух PDF-файлов, как в прямом, так и в обратном порядке.
  • Поворот страниц PDF документа с сохранением в отдельный файл.
  • Изменение порядка страниц выбранного PDF документа.
  • Возможность визуального составления документа, путем перетаскивания страниц из разных PDF файлов.
  • Поддержка командной строки.

 

PdfSAM
PdfSAM
PdfSAM
PdfSAM
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 26 233
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Редакторы
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Отзывы о программе PdfSAM

Иван про PdfSAM 3.3.0 Basic [27-09-2019]

В далеком 2010 или даже 2016 году это было хорошо , но в 2019 это отстой .
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Вячеслав про PdfSAM 2.2.2 Basic [06-05-2016]

javaw.exe это скорее всего файл явовский, которая неустановлена.
А мы вот никак не смогли на последней версии собранный документ чтобы распечатать страницу определённую. Печатает все - и, никак по-другому. Старую версию ставить прийдётся. Интерфейс что-ли хитрый такой? Неужели нельзя было поочевиднее как-нибудь сделать и не в одном месте?
А, по-идее, сама прога - супер.
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Дмитрий про PdfSAM 2.2.1 Basic [07-04-2011]

Для Ольги http://www.java.com/ru/
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Дмитрий про PdfSAM 2.2.1 Basic [05-04-2011]

Ольга Говорит при запуске, что не найден файл javaw.exe и не работает! (Windows XP SP2). Что это за файл?

Подобных проблем небыло, работает отлично. Может действительно, случайно какой-то системный файл удалили.
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Ольга про PdfSAM 2.2.1 Basic [17-03-2011]

Говорит при запуске, что не найден файл javaw.exe и не работает! (Windows XP SP2). Что это за файл?
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