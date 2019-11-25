|
PdfSAM 4.0.5 Basic
|
|
|
|Оцените программу!
4.77 из 5, всего оценок - 38
|
- Рейтинг программы - 4.77 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
PdfSAM - бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно делить и объединять PDF-файлы, а также производить множество других полезных операций с PDF документами.
Ключевые особенности:
- Разделение PDF файлов на главы, отдельные страницы и т.д.
- Объединение нескольких документов PDF.
- Вырезание фрагмента документа и сохранение его в отдельный PDF файл.
- Возможность объединять в один документ страницы, взятые из двух PDF-файлов, как в прямом, так и в обратном порядке.
- Поворот страниц PDF документа с сохранением в отдельный файл.
- Изменение порядка страниц выбранного PDF документа.
- Возможность визуального составления документа, путем перетаскивания страниц из разных PDF файлов.
- Поддержка командной строки.
|
|
ТОП-сегодня раздела "PDF"
Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044
Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации
ABBYY FineReader 15.0 / 10.0
FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов
Free PDF Reader 1.1.3
Free PDF Reader - бесплатная программа для просмотра PDF-документов с расширенным функционалом
STDU Viewer 1.6.375
STDU Viewer - бесплатная читалка электронных документов с поддержкой большинства современных форматов. Присутствует возможность отображение эскиза страниц, имеется
Foxit Reader 9.7.0.29455
Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов
WinScan2PDF 5.09
Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью практически любого подключенного сканера, и сохранить отсканированные документы
|
|
Отзывы о программе PdfSAM
Иван про PdfSAM 3.3.0 Basic [27-09-2019]
В далеком 2010 или даже 2016 году это было хорошо , но в 2019 это отстой .
| | Ответить
Вячеслав про PdfSAM 2.2.2 Basic [06-05-2016]
javaw.exe это скорее всего файл явовский, которая неустановлена.
А мы вот никак не смогли на последней версии собранный документ чтобы распечатать страницу определённую. Печатает все - и, никак по-другому. Старую версию ставить прийдётся. Интерфейс что-ли хитрый такой? Неужели нельзя было поочевиднее как-нибудь сделать и не в одном месте?
А, по-идее, сама прога - супер.
| | Ответить
Дмитрий про PdfSAM 2.2.1 Basic [07-04-2011]
Для Ольги http://www.java.com/ru/
| 3 | Ответить
Дмитрий про PdfSAM 2.2.1 Basic [05-04-2011]
Ольга Говорит при запуске, что не найден файл javaw.exe и не работает! (Windows XP SP2). Что это за файл?
Подобных проблем небыло, работает отлично. Может действительно, случайно какой-то системный файл удалили.
1 | | Ответить
Ольга про PdfSAM 2.2.1 Basic [17-03-2011]
Говорит при запуске, что не найден файл javaw.exe и не работает! (Windows XP SP2). Что это за файл?
| 10 | Ответить
|Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
|