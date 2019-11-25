PdfSAM - бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно делить и объединять PDF-файлы, а также производить множество других полезных операций с PDF документами. Ключевые особенности:

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов