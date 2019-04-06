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PDF-XChange Editor 8.0.330.0
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3.58 из 5, всего оценок - 16
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- Рейтинг программы - 3.58 из 5
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PDF-XChange Editor - приложение для редактирования PDF документов. Позволяет просматривать, изменять, печатать PDF документы, экспортировать из них текст и графику, добавлять всплывающие подсказки, комментарии, делать пометки, изменять шрифт и масштаб и многое другое.
Имеет удобный понятный интерфейс с большим набором инструментов. Есть возможность работать сразу с несколькими документами, а также с зашифрованными PDF-файлами. Поддерживает взаимодействие с другими программами.
Возможности приложения:
- Позволяет создавать PDF-файлы напрямую со сканера, графических файлов, преобразовывать из TXT и RTF файлов, а также получить PDF-документ с нуля.
- Включает в себя виртуальный принтер PDF-XChange Lite, который добавляется в список принтеров для преобразования в PDF данные из любого приложения Windows.
- Расширенные многоязычные параметры распознавания текста.
- Плагин PDFA для преобразования PDF-файлов в формат PDF/A-1, PDF/A-2 или PDF/A-3.
- Функция OCR для распознавания текста в отсканированных документах и распечатках.
- Добавление аудио-комментариев.
- Добавление комментариев и аннотаций к любому PDF файлу.
- Добавление и применение штампов из любого изображения или PDF файла.
- Отметка страниц при помощи текста или объектов.
- Печать текста на любой странице PDF файла в режиме пишущая машинка.
- Экспорт отдельных страниц PDF или целых файлов в один из поддерживаемых форматов изображения: BMP, JPEG, TIFF, PNG и др.
- Удобная навигация для просмотра больших и сложных PDF файлов с помощью специальных инструментов.
- Поддержка шифрования AES.
- Data Execution Prevention (DEP) - останавливает выполнение подозрительных сценариев с вирусами, троянами и т.п.
- Сохранение Adobe-форм на диск или отправка по электронной почте.
- Поддержка XFA форм.
- Интегрированный движок Java.
- Восстановление последних открытых файлов.
- Обновленная поддержка сжатия JPEG2000.
- Плагины для браузеров IE и Firefox.
- Поддержка Google Drive, Microsoft Office 365 и SharePoint.
- Интеграция с приложениями для перевода текста на "лету", включая: ABBYY Lingvo 12, Translate It!, Lingoes.
- Предварительный просмотр миниатюр для PDF документа.
- Быстрый поиск PDF документов.
- Добавление и редактирование гиперссылок.
- Поддержка вложенных файлов PDF.
- Функция Отменить/Вернуть для текстового редактора.
- Добавление, редактирование и перемещение закладок.
- Преобразование PDF в формат MSPowerPoint.
- Уменьшение размера PDF файла путем оптимизации и сжатия изображения.
- Поддержка заголовка и нижнего колонтитула.
- Удаление, вставка и импорт страниц.
- Поддержка Drag&drop.
- Извлечение страниц в новый файл.
- Обрезка страниц.
- Экспорт комментариев.
- Добавление пользовательской маркировки.
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Отзывы о программе PDF-XChange Editor
AXI про PDF-XChange Editor 7.0.328.1 [20-12-2018]
Да программа крутая. Только нужно лицензионный ключ и регистрация
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Александр про PDF-XChange Editor 7.0.326.0 [06-07-2018]
Лучшая программа по работе с PDF файлами.
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