Программы для Windows » Текст » PDF » PDF-XChange Editor 8.0.330.0
PDF-XChange Editor для Windows

PDF-XChange Editor 8.0.330.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание PDF-XChange Editor 8.0.330.0Описание   Скачать PDF-XChange Editor 8.0.330.0СКАЧАТЬ (195,98 Мб) Скриншоты PDF-XChange Editor 8.0.330.0Скриншоты (10)   Статистика PDF-XChange Editor 8.0.330.0Статистика   Отзывы о PDF-XChange Editor 8.0.330.0Отзывы (2)  
Оцените программу!
3.58 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.58 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PDF-XChange Editor - приложение для редактирования PDF документов. Позволяет просматривать, изменять, печатать PDF документы, экспортировать из них текст и графику, добавлять всплывающие подсказки, комментарии, делать пометки, изменять шрифт и масштаб и многое другое.

Имеет удобный понятный интерфейс с большим набором инструментов. Есть возможность работать сразу с несколькими документами, а также с зашифрованными PDF-файлами. Поддерживает взаимодействие с другими программами.

Возможности приложения:

  • Позволяет создавать PDF-файлы напрямую со сканера, графических файлов, преобразовывать из TXT и RTF файлов, а также получить PDF-документ с нуля.
  • Включает в себя виртуальный принтер PDF-XChange Lite, который добавляется в список принтеров для преобразования в PDF данные из любого приложения Windows.
  • Расширенные многоязычные параметры распознавания текста.
  • Плагин PDFA для преобразования PDF-файлов в формат PDF/A-1, PDF/A-2 или PDF/A-3.
  • Функция OCR для распознавания текста в отсканированных документах и распечатках.
  • Добавление аудио-комментариев.
  • Добавление комментариев и аннотаций к любому PDF файлу.
  • Добавление и применение штампов из любого изображения или PDF файла.
  • Отметка страниц при помощи текста или объектов.
  • Печать текста на любой странице PDF файла в режиме пишущая машинка.
  • Экспорт отдельных страниц PDF или целых файлов в один из поддерживаемых форматов изображения: BMP, JPEG, TIFF, PNG и др.
  • Удобная навигация для просмотра больших и сложных PDF файлов с помощью специальных инструментов.
  • Поддержка шифрования AES.
  • Data Execution Prevention (DEP) - останавливает выполнение подозрительных сценариев с вирусами, троянами и т.п.
  • Сохранение Adobe-форм на диск или отправка по электронной почте.
  • Поддержка XFA форм.
  • Интегрированный движок Java.
  • Восстановление последних открытых файлов.
  • Обновленная поддержка сжатия JPEG2000.
  • Плагины для браузеров IE и Firefox.
  • Поддержка Google Drive, Microsoft Office 365 и SharePoint.
  • Интеграция с приложениями для перевода текста на "лету", включая: ABBYY Lingvo 12, Translate It!, Lingoes.
  • Предварительный просмотр миниатюр для PDF документа.
  • Быстрый поиск PDF документов.
  • Добавление и редактирование гиперссылок.
  • Поддержка вложенных файлов PDF.
  • Функция Отменить/Вернуть для текстового редактора.
  • Добавление, редактирование и перемещение закладок.
  • Преобразование PDF в формат MSPowerPoint.
  • Уменьшение размера PDF файла путем оптимизации и сжатия изображения.
  • Поддержка заголовка и нижнего колонтитула.
  • Удаление, вставка и импорт страниц.
  • Поддержка Drag&drop.
  • Извлечение страниц в новый файл.
  • Обрезка страниц.
  • Экспорт комментариев.
  • Добавление пользовательской маркировки.
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $43.50
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 7 237
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации

ABBYY FineReader 14.0.107.232 / 10.0

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов

STDU Viewer 1.6.375

STDU Viewer - бесплатная читалка электронных документов с поддержкой большинства современных форматов. Присутствует возможность отображение эскиза страниц, имеется

WinScan2PDF 4.77

WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего

Foxit Reader 9.4.1.16828

Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов

Scan2PDF 1.7

Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность

скачать Adguard

Отзывы о программе PDF-XChange Editor

AXI про PDF-XChange Editor 7.0.328.1 [20-12-2018]

Да программа крутая. Только нужно лицензионный ключ и регистрация
| 8 | Ответить

Александр про PDF-XChange Editor 7.0.326.0 [06-07-2018]

Лучшая программа по работе с PDF файлами.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 