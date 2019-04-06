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5 PDF-XChange Editor - приложение для редактирования PDF документов. Позволяет просматривать, изменять, печатать PDF документы, экспортировать из них текст и графику, добавлять всплывающие подсказки, комментарии, делать пометки, изменять шрифт и масштаб и многое другое. Имеет удобный понятный интерфейс с большим набором инструментов. Есть возможность работать сразу с несколькими документами, а также с зашифрованными PDF-файлами. Поддерживает взаимодействие с другими программами. Возможности приложения: Позволяет создавать PDF-файлы напрямую со сканера, графических файлов, преобразовывать из TXT и RTF файлов, а также получить PDF-документ с нуля.

Включает в себя виртуальный принтер PDF-XChange Lite, который добавляется в список принтеров для преобразования в PDF данные из любого приложения Windows.

Расширенные многоязычные параметры распознавания текста.

Плагин PDFA для преобразования PDF-файлов в формат PDF/A-1, PDF/A-2 или PDF/A-3.

Функция OCR для распознавания текста в отсканированных документах и распечатках.

Добавление аудио-комментариев.

Добавление комментариев и аннотаций к любому PDF файлу.

Добавление и применение штампов из любого изображения или PDF файла.

Отметка страниц при помощи текста или объектов.

Печать текста на любой странице PDF файла в режиме пишущая машинка.

Экспорт отдельных страниц PDF или целых файлов в один из поддерживаемых форматов изображения: BMP, JPEG, TIFF, PNG и др.

Удобная навигация для просмотра больших и сложных PDF файлов с помощью специальных инструментов.

Поддержка шифрования AES.

Data Execution Prevention (DEP) - останавливает выполнение подозрительных сценариев с вирусами, троянами и т.п.

Сохранение Adobe-форм на диск или отправка по электронной почте.

Поддержка XFA форм.

Интегрированный движок Java.

Восстановление последних открытых файлов.

Обновленная поддержка сжатия JPEG2000.

Плагины для браузеров IE и Firefox.

Поддержка Google Drive, Microsoft Office 365 и SharePoint.

Интеграция с приложениями для перевода текста на "лету", включая: ABBYY Lingvo 12, Translate It!, Lingoes.

Предварительный просмотр миниатюр для PDF документа.

Быстрый поиск PDF документов.

Добавление и редактирование гиперссылок.

Поддержка вложенных файлов PDF.

Функция Отменить/Вернуть для текстового редактора.

Добавление, редактирование и перемещение закладок.

Преобразование PDF в формат MSPowerPoint.

Уменьшение размера PDF файла путем оптимизации и сжатия изображения.

Поддержка заголовка и нижнего колонтитула.

Удаление, вставка и импорт страниц.

Поддержка Drag&drop.

Извлечение страниц в новый файл.

Обрезка страниц.

Экспорт комментариев.

Добавление пользовательской маркировки.