Free YouTube to MP3 Converter - бесплатная программа, которая позволяет скачивать любое видео YouTube в формате MP3 всего за один клик. Автоматически добавляет обложку к скачанным MP3 файлам и заполняет теги, которые отображаются в iTunes, Winamp или Проводнике Windows.

Выходные файлы скачиваются в форматах MP3 или WAV указанного качества и помещаются в выбранную папку, сохраняя при этом оригинальное имя источника видео. Позволяет скачивать YouTube ролики, YouTube плейлисты, видеоответы пользователей, все видео какого-либо YouTube пользователя или канала.