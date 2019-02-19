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Free YouTube to MP3 Converter для Windows

Free YouTube to MP3 Converter 4.1.87.124

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Описание Free YouTube to MP3 Converter 4.1.87.124Описание   Скачать Free YouTube to MP3 Converter 4.1.87.124СКАЧАТЬ (33,69 Мб) Скриншоты Free YouTube to MP3 Converter 4.1.87.124Скриншоты (3)   Статистика Free YouTube to MP3 Converter 4.1.87.124Статистика   Отзывы о Free YouTube to MP3 Converter 4.1.87.124Отзывы (3)  
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4.46 из 5, всего оценок - 39
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
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Free YouTube to MP3 Converter - бесплатная программа, которая позволяет скачивать любое видео YouTube в формате MP3 всего за один клик. Автоматически добавляет обложку к скачанным MP3 файлам и заполняет теги, которые отображаются в iTunes, Winamp или Проводнике Windows.

Выходные файлы скачиваются в форматах MP3 или WAV указанного качества и помещаются в выбранную папку, сохраняя при этом оригинальное имя источника видео. Позволяет скачивать YouTube ролики, YouTube плейлисты, видеоответы пользователей, все видео какого-либо YouTube пользователя или канала.

Скриншоты Free YouTube to MP3 Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 22 261
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе Free YouTube to MP3 Converter

Терми про Free YouTube to MP3 Converter 4.1.81.822 [03-11-2018]

Фигня.
Стояла версия 3.12.хх, решил обновить до 4.1.
Раньше можно было выбирать в настройка дискретизацию/битрейт.
В новой версии все варианты настроек загнали в "премиум", который на год стоит 19 баксов.
Откатываюсь
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Angelique про Free YouTube to MP3 Converter 3.12.27.225 [12-05-2014]

Класс, можно музыку любимую качать!
1 | 1 | Ответить

les_win32 про Free YouTube to MP3 Converter 3.10.7 [10-08-2011]

Кроме нее, на сайте dvdvideosoft.com/ru имеется еще куча подобных утилиток. Мне особенно полезной показалась free youtube downloader/
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