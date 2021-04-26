ImTranslator для Windows
|Оценка:
|4.82/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.83 / 15.76 / 15.82 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Smart Link Corporation
|Категории:
|Утилиты к браузерам - Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 11 546 | Статистика
|Размер:
|2,4 Мб
|СКАЧАТЬ
ImTranslator - удобный плагин для браузеров, который представляет собой онлайн-переводчик 2652 языковых комбинаций. Следует отметить неплохую оснащенность программы такими модулями, как редактор перевода, виртуальная клавиатура, модуль проверки правописания, словарь и E-mail клиент.
Ключевые особенности программы:
- Онлайн-перевод более 2652 языковых комбинаций;
- Наличие виртуальной клавиатуры, позволяющей вводить символы на более чем 40 языках;
- Встроенный словарь;
- Проверка правописания;
- Декодирование не читаемого русского текста в соответствующую кодировку;
- Возможность отображения русских слов латинскими символами;
- Встроенный аудио модуль "Text To Speach";
- Печать исходного и переведенного текста;
- Возможность отсылки по E-mail переведенных текстов.
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Отзывы о программе ImTranslator
aleks про ImTranslator 3.3.7 [02-02-2014]
Всё устраивает !!!!))) Быстро ,качественно ,удобно ,ГРАМОТНО !!!Аудио -перевод впячитляет !!!!!
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