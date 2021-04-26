Программы для Windows » Интернет » Утилиты к браузерам » ImTranslator 15.83 / 15.76 / 15.82 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox

ImTranslator для Windows

Описание
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Оценка: 4.82/5 голосов - 11
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.83 / 15.76 / 15.82 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Утилиты к браузерам - Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):2 / 11 546 | Статистика
Размер:2,4 Мб
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ImTranslator - удобный плагин для браузеров, который представляет собой онлайн-переводчик 2652 языковых комбинаций. Следует отметить неплохую оснащенность программы такими модулями, как редактор перевода, виртуальная клавиатура, модуль проверки правописания, словарь и E-mail клиент.

Ключевые особенности программы:

  • Онлайн-перевод более 2652 языковых комбинаций;
  • Наличие виртуальной клавиатуры, позволяющей вводить символы на более чем 40 языках;
  • Встроенный словарь;
  • Проверка правописания;
  • Декодирование не читаемого русского текста в соответствующую кодировку;
  • Возможность отображения русских слов латинскими символами;
  • Встроенный аудио модуль "Text To Speach";
  • Печать исходного и переведенного текста;
  • Возможность отсылки по E-mail переведенных текстов.

 

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Отзывы о программе ImTranslator

aleks про ImTranslator 3.3.7 [02-02-2014]

Всё устраивает !!!!))) Быстро ,качественно ,удобно ,ГРАМОТНО !!!Аудио -перевод впячитляет !!!!!
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