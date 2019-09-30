Оцените программу!

4.33 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 4.33 из 5

1

2

3

4

5 Linpack Benchmark - утилита представляет собой бенчмарк, который измеряет производительность системы при работе с плавающей точкой. Чем большее количество прогонов (Number of runs), тем точнее результат производительности системы. С помощью этого теста удобно сравнивать разницу в производительности, к примеру, новых и предыдущих моделей iPhone. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app