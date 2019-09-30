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Linpack Benchmark для iOS

Linpack Benchmark 1.5.1 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Linpack Benchmark 1.5.1 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Linpack Benchmark 1.5.1 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (6.31 Мб) Скриншоты Linpack Benchmark 1.5.1 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (1)   Статистика Linpack Benchmark 1.5.1 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Linpack Benchmark 1.5.1 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
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Linpack Benchmark - утилита представляет собой бенчмарк, который измеряет производительность системы при работе с плавающей точкой. Чем большее количество прогонов (Number of runs), тем точнее результат производительности системы. С помощью этого теста удобно сравнивать разницу в производительности, к примеру, новых и предыдущих моделей iPhone.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Linpack Benchmark
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаiOS iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 755
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты
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Отзывы о программе Linpack Benchmark

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