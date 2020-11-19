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3DMark Sling Shot Benchmark для iOS

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3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.1032 для iPhone, iPadОписание
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3DMark Sling Shot Benchmark - кроссплатформенный тест производительности для новейших смартфонов и планшетов на базе iOS, благодаря которому можно протестировать ваш iPhone или iPad, а затем сравнить результат с другими моделями. Присутствует поддержка графического интерфейса OpenGL ES 3.0, который отображается в разрешении 1920 × 1080.

Кроме этого присутствует более требовательный к "железу" тест Sling Shot Extreme, который использует фирменную графическую технологию Metal от компании Apple и отображается в разрешении 2560 × 1440. Можно сравнить оценки теста Sling Shot Extreme с разных платформ.

Основные возможности бенчмарка:

  • Определение производительности графического процессора и центрального процессора iPhone и iPad.
  • Возможность проранжировать и сравнить новейшие модели в списке лучших устройств.
  • Графики в реальном времени обусловленные технологиями Metal и OpenGL ES 3.0.
  • Расширенное освещение и эффекты постобработки.
3DMark Sling Shot Benchmark скриншот № 1
3DMark Sling Shot Benchmark скриншот № 2
3DMark Sling Shot Benchmark скриншот № 3
3DMark Sling Shot Benchmark скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1032 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS iOS 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Бенчмарки, тесты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 328 | Статистика
Размер:131.4 Мб
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