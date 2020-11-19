3DMark Sling Shot Benchmark для iOS
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3DMark Sling Shot Benchmark - кроссплатформенный тест производительности для новейших смартфонов и планшетов на базе iOS, благодаря которому можно протестировать ваш iPhone или iPad, а затем сравнить результат с другими моделями. Присутствует поддержка графического интерфейса OpenGL ES 3.0, который отображается в разрешении 1920 × 1080.
Кроме этого присутствует более требовательный к "железу" тест Sling Shot Extreme, который использует фирменную графическую технологию Metal от компании Apple и отображается в разрешении 2560 × 1440. Можно сравнить оценки теста Sling Shot Extreme с разных платформ.
Основные возможности бенчмарка:
- Определение производительности графического процессора и центрального процессора iPhone и iPad.
- Возможность проранжировать и сравнить новейшие модели в списке лучших устройств.
- Графики в реальном времени обусловленные технологиями Metal и OpenGL ES 3.0.
- Расширенное освещение и эффекты постобработки.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1032 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS iOS 9.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FutureMark
|Категория:
|Бенчмарки, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 328 | Статистика
|Размер:
|131.4 Мб
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