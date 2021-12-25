Speed Test X для iOS
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.0 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VeeApps
|Категория:
|Бенчмарки, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 704 | Статистика
|Размер:
|55.4 Мб
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Speed Test X - приложения для тестирования скорости Вашего интернет-соединения при использовании 3G, 4G, LTE и WiFi сетей. Тест производится при помощи более 50 базовых серверов, на которые посылается сигнал и из которого он принимается. По умолчанию используется ближайший к Вам сервер, но можно выбрать любой другой по своему усмотрению.
Само испытание длится порядка 30 секунд. В итоге Вы увидите скорость загрузки, выгрузки и время ping-отклика. Результаты отображаются в красочной рамке наподобие спидометра автомобиля. Удобно, что все измерения сохраняются в истории, и при необходимости к ним можно вернутся для дальнейшего анализа. Кроме этого, Вы можете поделиться своими результатами с друзьями через Twitter, Facebook или по электронной почте, а также сравнить их со среднемировыми показателями.
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