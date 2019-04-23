Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 AnTuTu Benchmark - бесплатный бенчмарк, который помогает пользователям узнать о производительности своих iOS-устройств. Позволяет протестировать производительность своего девайса с подробными результатами, имеются тесты процессора, памяти, графической системы, тесты ввода-вывода. Также присутствует возможность сравнивать свое устройство с другими популярными устройствами. Основные возможности: Контрольная матрица - определение производительности смарт-устройства с подробными оценками.

Тесты CPU - позволяет пользователю узнать, насколько мощный процессор в устройстве, с подробными результатами.

Тесты ОЗУ.

GPU Tests - отражает реальную производительность графики, критическую для всех 3D-эффектов, игр и воспроизведения видео.

Тесты ввода-вывода - отражает фактическую производительность ввода/вывода (I / O), которую позволяет ваша система.

Возможность сравнивать свое устройство с другими популярными устройствами. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app AnTuTu Benchmark для Android