NoScript для Windows

NoScript 11.0.21

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Описание NoScript 11.0.21Описание   Скачать NoScript 11.0.21СКАЧАТЬ (569 Кб) Скриншоты NoScript 11.0.21Скриншоты (4)   Статистика NoScript 11.0.21Статистика   Отзывы о NoScript 11.0.21Отзывы (4)  
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4.60 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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NoScript - дополнение для браузера FireFox, с помощью которого пользователь может блокировать/разрешать выполнение Java-скриптов, JAVA апплетов, Flash-баннеров и прочих потенциально опасных компонентов веб-страниц. В плагине предусмотрена возможность занесения адресов сайтов в белый список.

Кроме того NoScript предоставляет пользователю защиту от XSS (межсайтовый скриптинг), CSRF, DNS-rebinding и других видов атак.

NoScript
NoScript
NoScript
NoScript
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 575
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе NoScript

Vladimir про NoScript 2.6.8.36 [29-07-2014]

Супер плагин!!! Только надо правильно им пользоваться!!!
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strelok про NoScript 2.1.1.2 [25-07-2011]

прога просто супер!!!!
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Каспер про NoScript 2.0.1 [15-11-2010]

Этот плагин по праву считается лучшим решением для защиты от вирусов(всех типов и мастей), межсайтового скриптинга(кросс-скриптинг атаки XSS), Clickjacking и прочих уже известных и еще неизвестных уязвимостей как самого браузера, так и системы. С ним Ваш антивирус реально заскучает, уж поверьте моему опыту. Помимо всего прочего исчезнет куча всплывающих окон, перенаправлений на другие сайты, немалая часть рекламы, увеличится скорость загрузки сайтов и перемещения по ним и много чего еще. Серфинг по интернету станет реально безопасным и комфортным.
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Дмитрий про NoScript 2.0.1 [18-10-2010]

Отличный плагин!!! Рекомендую всем установить кто юзает мозиллу.
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