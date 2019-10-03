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Universal Maps Downloader для Windows

Universal Maps Downloader 9.930

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Описание Universal Maps Downloader 9.930Описание   Скачать Universal Maps Downloader 9.930СКАЧАТЬ (8,24 Мб) Скриншоты Universal Maps Downloader 9.930Скриншоты (2)   Статистика Universal Maps Downloader 9.930Статистика   Отзывы о Universal Maps Downloader 9.930Отзывы (0)  
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4.39 из 5, всего оценок - 54
  • Рейтинг программы - 4.39 из 5
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Universal Maps Downloader - программа, при помощи которой можно загружать с сервисов Google Maps, Yahoo Maps и Microsoft Maps карты местности, сделанных со спутника. Также в состав программы входят инструменты позволяющие собирать разрозненные снимки в единое целое (Maps Combiner) и затем просматривать их при помощи встроенного обозревателя (Maps Viewer).

Перед началом загрузки необходимо выбрать сервер, с которого будет осуществляться скачивание, масштаб, а также указать координаты (широта и долгота) интересующей Вас местности.

Universal Maps Downloader
Universal Maps Downloader
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Ограничение в работе программыФункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 15 664
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Карты, схемы
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Отзывы о программе Universal Maps Downloader

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