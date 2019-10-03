Universal Maps Downloader - программа, при помощи которой можно загружать с сервисов Google Maps, Yahoo Maps и Microsoft Maps карты местности, сделанных со спутника. Также в состав программы входят инструменты позволяющие собирать разрозненные снимки в единое целое (Maps Combiner) и затем просматривать их при помощи встроенного обозревателя (Maps Viewer).

Перед началом загрузки необходимо выбрать сервер, с которого будет осуществляться скачивание, масштаб, а также указать координаты (широта и долгота) интересующей Вас местности.