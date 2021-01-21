OfficeSuite Pro + PDF для Android
|Оценка:
|4.28/5 голосов - 25
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: €8.66
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|11.0.33146 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mobile Systems, Inc.
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 67 522 | Статистика
|Размер:
|61,47 Мб
|СКАЧАТЬ
OfficeSuite Pro + PDF — приложение для просмотра на Android-коммуникаторе документов в формате DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX и PDF. Программа обладает мощным функционалом и позволяет редактировать и создавать документы Word, Excel, PowerPoint, конвертировать в/из PDF.
Установив приложение вы сможете создать профиль и использовать сохраненные настройки на других устройствах, работать с OfficeSuite на Android и IOS, открывать несколько документов одновременно, создавать рисунки от руки на слайдах PowerPoint и многое другое. Обмениваться документами можно с помощью облачных сервисов Box, DropBox, Google Drive, OneDrive, Amazon Cloud Drive и SugarSync, а также по email, Bluetooth и Wi-Fi Direct.
Ключевые особенности программы:
- Продвинутые функции безопасности.
- Отслеживание документов за авторством нескольких пользователей.
- Вставка изображений с помощью камеры или из внешнего файла.
- Улучшенные возможности Excel: вставка фильтров, условное форматирование, присвоение имен, импорт изображений, редактирование диаграмм и сохранение в формате CSV.
- Интерактивные формы в PDF.
- Поддержка старых форматов документов Microsoft (.doc, .xls, .ppt, .odf).
Общие обновления:
- Визуальный редизайн - Мы значительно улучшили визуализацию некоторых ключевых областей, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем.
Sheets:
- Множественная регулировка - Установите высоту/ширину нескольких строк/столбцов одновременно.
- Улучшенные таблицы - Управляйте своими таблицами лучше с помощью новых параметров «Первый столбец», «Последний столбец» и «Фильтр».
Slides:
- Формат по образцу - Экономьте время, копируя форматирование текста и повторно используя его.
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Отзывы о программе OfficeSuite Pro + PDF
Igor про OfficeSuite Pro + PDF 10.17.27924 для Android [04-10-2020]
Написано ведь что демо версия, никакого ключа активации тут нет. Не стоит "клевать" на приставку Pro.
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SKOC про OfficeSuite Pro 7 TR 8.1.2568 для Android [02-02-2015]
Програма дуже крута, но була б ще крутіша якби хтось написав ключ ліцензії))
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Андрей про OfficeSuite Pro 7 TR 8.0.2440 для Android [30-11-2014]
Это приложение, которое ведет себя как вирус. Удалить с Sony нет возможности. Приводит к виртуальному заполнению внутренней памяти телефона. В результате из гугл-плей не устанавливается другие приложения. Удалить можно только с переустановкой телефона и сноса всей инфы. Рекомендация - не устанавливайте это приложение.
2 | 5 | Ответить
ильюха про OfficeSuite Professional 7.3.1513 для Android [11-11-2013]
Блин какой код октивацыи посли пробкой версии
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Дина про OfficeSuite Professional 7.1.1222 для Android [11-05-2013]
Пробная версия, бесплатно работает только 7 дней
2 | 2 | Ответить