Xodo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Xodo Technologies Inc.
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 369 | Статистика
|Размер:
|30,84 Мб
|СКАЧАТЬ
Xodo – универсальный PDF-ридер с функцией редактирования, с помощью которого можно читать, комментировать, подписывать и делиться PDF-файлами, заполнять PDF-формы, а также синхронизировать данные с Google Drive и Dropbox.
Основные возможности Xodo:
- Возможность добавления в закладки PDF-страниц.
- Наличие ночного режима чтения.
- Вкладочный интерфейс.
- Удобная навигация.
- Полноэкранный режим.
- Непрерывная вертикальная прокрутка.
- Поиск по всему тексту.
- Возможность рисовать и печатать прямо на PDF-документах.
- Просмотр аннотаций и быстрый переход к нужной аннотации.
- Поддержка SPen и других стилусов.
- Просмотр миниатюр для удаления страниц, изменения порядка страниц и вставки пустых страниц.
- Возможность быстро заполнять, сохранять и делиться любыми PDF-формами.
- Подпиcь документов от руки с возможностью сохранения своей подписи для использования в будущем.
- Сканирование страницу при помощи встроенной камеры.
- Синхронизация с Dropbox и Google Drive.
- Файловый менеджер.
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