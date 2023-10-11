Xodo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.5.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 369 | Статистика
Размер:30,84 Мб
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Xodo – универсальный PDF-ридер с функцией редактирования, с помощью которого можно читать, комментировать, подписывать и делиться PDF-файлами, заполнять PDF-формы, а также синхронизировать данные с Google Drive и Dropbox.

Основные возможности Xodo:

  • Возможность добавления в закладки PDF-страниц.
  • Наличие ночного режима чтения.
  • Вкладочный интерфейс.
  • Удобная навигация.
  • Полноэкранный режим.
  • Непрерывная вертикальная прокрутка.
  • Поиск по всему тексту.
  • Возможность рисовать и печатать прямо на PDF-документах.
  • Просмотр аннотаций и быстрый переход к нужной аннотации.
  • Поддержка SPen и других стилусов.
  • Просмотр миниатюр для удаления страниц, изменения порядка страниц и вставки пустых страниц.
  • Возможность быстро заполнять, сохранять и делиться любыми PDF-формами.
  • Подпиcь документов от руки с возможностью сохранения своей подписи для использования в будущем.
  • Сканирование страницу при помощи встроенной камеры.
  • Синхронизация с Dropbox и Google Drive.
  • Файловый менеджер.
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