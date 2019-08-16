Программы для Android » Игры » Головоломки » Wildscapes 1.2.1.0 для Android
Wildscapes для Android

Wildscapes 1.2.1.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wildscapes 1.2.1.0 для AndroidОписание   Скачать Wildscapes 1.2.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (103,23 Мб) Скриншоты Wildscapes 1.2.1.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Wildscapes 1.2.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wildscapes 1.2.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wildscapes - создайте самый лучший зоопарк в мире, решая головоломки из жанра "три в ряд". Обустройте вольеры для животных, стройте на территории зоопарка кафе, фонтаны, игровые площадки и беседки.

Особенности игры:

  • Решайте головоломки из жанра "три в ряд" и стройте зоопарк.
  • Комбинируйте сочные фруктовые фишки и взрывные бустеры, чтобы получать награды.
  • Подружитесь с очаровательными животными на уровнях — они помогут выиграть.
  • Открывайте тематические ареалы для неповторимых обитателей и получайте призы за семьи животных!
  • Выбирайте дизайн и украшения для зоопарка из ярких коллекций со всего света.
  • Множество персонажей.
  • Выполняйте задания от посетителей зоопарка, чтобы сделать парк еще лучше.
     
Wildscapes
Wildscapes
Wildscapes
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Умные Головоломки 2.0 для Android

Бесплатный сборник захватывающих логических головоломок для Android. Игроку доступно более 5000 уровней с различными блоками, фигурами и формами. Головоломки отлично

Мир кроссвордов 1.4.4 для Android

Мир кроссвордов – тренируйте свой мозг разгадыванием кроссвордов. Установив приложение, вам не понадобится носить с собой кучу журналов или газет. Присутствуют

Junes Journey 1.36.1 для Android

Захватывающий виртуальный детектив для Android, благодаря которому можно отдохнуть от повседневных забот и окунуться в мир расследований, тайн и коварных интриг.

Шахматные головоломки 3.08 для Android

Шахматные головоломки – полезное приложение для начинающих и опытных любителей шахмат. Приложение предлагает три игровых режима, в которых можно отточить свои навыки

СуперИнтуиция 2.7 для Android

СуперИнтуиция - занимательная игра для Android по мотивам телепередачи «СуперИнтуиция» на телеканале ТНТ, которая позволяет игроку проверить свою интуицию

Японские кроссворды Катана 8.5 для Android

Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально

скачать Adguard

Отзывы о программе Wildscapes

Admin

Отзывов о программе Wildscapes 1.2.1.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 