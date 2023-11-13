Zoiper для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.21.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Securax LTD
|Категория:
|Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|132,33 Мб
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Zoiper - приложение для телефонных вызовов через 3G, 4G/LTE, 5G или WiFi. Разработчики Zoiper гарантирует высочайшее качество связи и легкость использования.
Основные функции Zoiper:
- Простой интерфейс: Zoiper предоставляет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который легко освоить.
- Качество звука высокого уровня: Наслаждайтесь отличным качеством звука при передаче голоса по IP, даже на старых устройствах.
- Поддержка SIP и IAX: Идеально подходит для конечных пользователей, поставщиков услуг, колл-центров и бизнеса, стремящегося к эффективной связи VoIP.
- Бесплатный от рекламы: Zoiper - это приложение, свободное от навязчивой рекламы, фокусирующееся на вашем комфорте.
- Множество функций: От Bluetooth и поддержки различных цветовых схем до подавления эха и перевода вызовов - Zoiper охватывает все ваши потребности.
- Энергоэффективность: Минимальное потребление батареи с высочайшей надежностью и стабильностью, делая использование устройства более эффективным.
- Многозадачность: Фоновая поддержка и возможность многозадачности для непрерывного использования.
- Широкий спектр поддерживаемых кодеков: От g711 до speex и gsm - Zoiper гарантирует совместимость с любыми RFC-совместимыми АТС.
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Отзывы о программе Zoiper
Admin
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