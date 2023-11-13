Zoiper для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.21.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:132,33 Мб
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Zoiper - приложение для телефонных вызовов через 3G, 4G/LTE, 5G или WiFi. Разработчики Zoiper гарантирует высочайшее качество связи и легкость использования.

Основные функции Zoiper:

  • Простой интерфейс: Zoiper предоставляет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который легко освоить.
  • Качество звука высокого уровня: Наслаждайтесь отличным качеством звука при передаче голоса по IP, даже на старых устройствах.
  • Поддержка SIP и IAX: Идеально подходит для конечных пользователей, поставщиков услуг, колл-центров и бизнеса, стремящегося к эффективной связи VoIP.
  • Бесплатный от рекламы: Zoiper - это приложение, свободное от навязчивой рекламы, фокусирующееся на вашем комфорте.
  • Множество функций: От Bluetooth и поддержки различных цветовых схем до подавления эха и перевода вызовов - Zoiper охватывает все ваши потребности.
  • Энергоэффективность: Минимальное потребление батареи с высочайшей надежностью и стабильностью, делая использование устройства более эффективным.
  • Многозадачность: Фоновая поддержка и возможность многозадачности для непрерывного использования.
  • Широкий спектр поддерживаемых кодеков: От g711 до speex и gsm - Zoiper гарантирует совместимость с любыми RFC-совместимыми АТС.
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