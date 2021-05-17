Яндекс.Цены для Android

Описание
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Оценка: 3.66/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.25.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 726 | Статистика
Размер:31,92 Мб
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Яндекс.Цены – установив приложение, вам станут доступны более 25 000 интернет-магазинов и 1.2 млн  различных товаров. Огромное количество товаров от бытовой техники до одежды, более 100 миллионов предложений позволят вам найти подходящую покупку.

При выборе конкретного товара, вам будут видны предложения нескольких магазинов, покупайте только по самым выгодным ценам. В специальном разделе вы найдете скидки, акции и другие приятные бонусы.

В приложении удобно сравнивать товары по характеристикам, смотреть отзывы покупателей и советы экспертов по электронике, бытовой технике, одежде, мебели и т.д.

Со своего устройства делайте заказы, выбирайте доставку и получайте покупки даже из зарубежных магазинов. 

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