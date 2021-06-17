Televizo - удобное приложение для просмотра IPTV на телефоне, планшете, ТВ или ТВ-приставке. Программа является только проигрывателем и не содержит никаких предустановленных каналов. Для просмотра необходимо добавить плейлист и программу передач от Вашего провайдера.

Основные возможности Televizo: