Televizo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Andrey Menscikov
|Категории:
|Плееры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,78 Мб
|СКАЧАТЬ
Televizo - удобное приложение для просмотра IPTV на телефоне, планшете, ТВ или ТВ-приставке. Программа является только проигрывателем и не содержит никаких предустановленных каналов. Для просмотра необходимо добавить плейлист и программу передач от Вашего провайдера.
Основные возможности Televizo:
- Прямой эфир и архивы (если плейлист поддерживает данную функцию);
- Возможность добавлять неограниченное количество M3U и Xtream Codes плейлистов;
- Возможность добавлять неограниченное количество XML программ передач;
- Поддержка разных потоков (HLS, UDP, RTMP и другие);
- Сортировка и поиск;
- Родительский контроль (редактор плейлистов);
- Избранное;
- Выбор аудио-дорожек;
- Выбор субтитров;
- И многое другое...
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Отзывы о программе Televizo
Admin
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