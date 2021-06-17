Televizo для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Плееры - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,78 Мб
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Televizo - удобное приложение для просмотра IPTV на телефоне, планшете, ТВ или ТВ-приставке. Программа является только проигрывателем и не содержит никаких предустановленных каналов. Для просмотра необходимо добавить плейлист и программу передач от Вашего провайдера.

Основные возможности Televizo:

  • Прямой эфир и архивы (если плейлист поддерживает данную функцию);
  • Возможность добавлять неограниченное количество M3U и Xtream Codes плейлистов;
  • Возможность добавлять неограниченное количество XML программ передач;
  • Поддержка разных потоков (HLS, UDP, RTMP и другие);
  • Сортировка и поиск;
  • Родительский контроль (редактор плейлистов);
  • Избранное;
  • Выбор аудио-дорожек;
  • Выбор субтитров;
  • И многое другое...
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