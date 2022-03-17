1.1.1.1 - бесплатное приложение, которое делает ваш Интернет более приватным и безопасным. Программа с помощью WARP заменяет связь между телефоном и Интернетом современным, оптимизированным протоколом, благодаря которому шифруется большая часть трафика.

Также приложение защищает ваш телефон от различных угроз безопасности, таких как вредоносное программное обеспечение, фишинг, криптомайнеры и другие угрозы безопасности.

Основные возможности программы 1.1.1.1: