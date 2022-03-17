1.1.1.1 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cloudflare, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,05 Мб
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1.1.1.1 - бесплатное приложение, которое делает ваш Интернет более приватным и безопасным. Программа с помощью WARP заменяет связь между телефоном и Интернетом современным, оптимизированным протоколом, благодаря которому шифруется большая часть трафика.
Также приложение защищает ваш телефон от различных угроз безопасности, таких как вредоносное программное обеспечение, фишинг, криптомайнеры и другие угрозы безопасности.
Основные возможности программы 1.1.1.1:
- Лучший способ подключения - с помощью WARP заменяет связь между телефоном и Интернетом современным, оптимизированным протоколом.
- Большая конфиденциальность - шифрует большую часть трафика, оставляя ваш телефон под защитой.
- Лучшая безопасность - защищает ваш телефон от угроз безопасности, таких как вредоносное программное обеспечение, фишинг, криптовалюта и другие угрозы безопасности.
- Простота в использовании. Настройка одним нажатием, чтобы сделать Интернет более безопасным и частным.
- Высокая скорость работы - на 30% быстрее (в среднем).
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Отзывы о программе 1.1.1.1
Admin
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