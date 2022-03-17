1.1.1.1 для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,05 Мб
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1.1.1.1 - бесплатное приложение, которое делает ваш Интернет более приватным и безопасным. Программа с помощью WARP заменяет связь между телефоном и Интернетом современным, оптимизированным протоколом, благодаря которому шифруется большая часть трафика.

Также приложение защищает ваш телефон от различных угроз безопасности, таких как вредоносное программное обеспечение, фишинг, криптомайнеры и другие угрозы безопасности.

Основные возможности программы 1.1.1.1:

  • Лучший способ подключения - с помощью WARP заменяет связь между телефоном и Интернетом современным, оптимизированным протоколом.
  • Большая конфиденциальность - шифрует большую часть трафика, оставляя ваш телефон под защитой.
  • Лучшая безопасность - защищает ваш телефон от угроз безопасности, таких как вредоносное программное обеспечение, фишинг, криптовалюта и другие угрозы безопасности.
  • Простота в использовании. Настройка одним нажатием, чтобы сделать Интернет более безопасным и частным.
  • Высокая скорость работы - на 30% быстрее (в среднем).
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Отзывы о программе 1.1.1.1

Admin

Отзывов о программе 1.1.1.1 6.11 пока нет, можете добавить...

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