ФотоКОЛЛАЖ для Windows
|Оценка:
|4.42/5 голосов - 113
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 650 руб. | Купить
|Ограничение:
|10 запусков
|Версия:
|9.35 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AMS Soft
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 58 459 | Статистика
|Размер:
|148,03 Мб
ФотоКОЛЛАЖ - удобная и легкая в использовании программа для создания эффектных коллажей, поздравительных открыток, приглашений на свадьбу, постеров, обоев для рабочего стола и даже оформления для вебсайта из фотографий. Достаточно добавить снимки, расположить их на листе по своему усмотрению и украсить с помощью рамок и клипарта.
Программа обладает большой коллекцией тематических шаблонов (свадебные, детские, новогодние, винтажные, абстрактные и многие другие) с возможностью их редактирования или создания собственного дизайна коллажа. Также можно добавлять надписи, украшения и спецэффекты. Готовый коллаж можно сохранить в любом графическом формате или сразу распечатать.
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Отзывы о программе ФотоКОЛЛАЖ
Ольга про ФотоКОЛЛАЖ 9.21 [31-10-2022]
Очень понравились шаблоны фотокниг из программы FotoCollage 9.35.Но нет возможности приобрести платную версию. Просьба большая, у кого уже есть платная версия программы FotoCollage 9.35, поделиться шаблонами фотокниг. Спасибо!
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Marusya про ФотоКОЛЛАЖ 9.21 [22-07-2022]
Купила давно эту программу, она служит мне верой и правдой. Создаю в ней коллажи, пару раз делала фотокниги для своих знакомых. Единственное, что не хватает какого-то глобального обновления, например, с теми же шаблонами. Отдельно хочу отметить работу поддержки, которая выручает меня в трудные времена. Всегда ответят на все вопросы и все доступно подскажут. Благодарю вашу команду, продолжайте развиваться и дальше нас радовать вашими программами!
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Анжела про ФотоКОЛЛАЖ 9.21 [20-06-2022]
Программа супер для создания быстрого и красивого коллажа! Еще есть функционал для создания фотокниг, но будьте внимательны, так как она будет доступна вам в Делюкс. Пользуюсь еще другими программами этого разработчика и довольна)
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R.O.K. про ФотоКОЛЛАЖ 5.0 [10-07-2018]
- Вставленные в коллаж фото искажаются (так называемая "автокоррекция")
- Выводится изображение не чёткое, хотя в коллаж ставишь очень чёткие. В печать на А4 лучше не отправлять
- Нельзя увеличить участок изображения для мелкой работы - на экране будет только всё целиком.
Продавать такое рановато. Да и бесплатно такое рановато выпускать, вообще-то.
3 | 2 | Ответить
Олег про ФотоКОЛЛАЖ 5.0 [17-06-2018]
Пробная версия не 10 запусков, а 10 дней. Админы, исправьте, пожалуйста. После этого появляется большая защитная надпись чуть ли не посередине изображения.
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