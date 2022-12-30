ФотоКОЛЛАЖ - удобная и легкая в использовании программа для создания эффектных коллажей, поздравительных открыток, приглашений на свадьбу, постеров, обоев для рабочего стола и даже оформления для вебсайта из фотографий. Достаточно добавить снимки, расположить их на листе по своему усмотрению и украсить с помощью рамок и клипарта.

Программа обладает большой коллекцией тематических шаблонов (свадебные, детские, новогодние, винтажные, абстрактные и многие другие) с возможностью их редактирования или создания собственного дизайна коллажа. Также можно добавлять надписи, украшения и спецэффекты. Готовый коллаж можно сохранить в любом графическом формате или сразу распечатать.