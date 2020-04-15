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Foxit Phantom для Windows

Foxit Phantom 9.7.1.29511 Standard

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Описание Foxit Phantom 9.7.1.29511 StandardОписание   Скачать Foxit Phantom 9.7.1.29511 StandardСКАЧАТЬ (651,02 Мб) Скриншоты Foxit Phantom 9.7.1.29511 StandardСкриншоты (5)   Статистика Foxit Phantom 9.7.1.29511 StandardСтатистика   Отзывы о Foxit Phantom 9.7.1.29511 StandardОтзывы (8)  
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4.35 из 5, всего оценок - 55
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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Foxit PhantomPDF - шустрая программа, предназначенная для просмотра, редактирования и создания PDF документов и которая по своим возможностям вполне может конкурировать с таким популярным продуктом как Adobe Reader. Кроме инструментов объединения/разделения PDF файлов, удаления/вставки новых страниц, создания электронных форм и др., приложение предоставляет пользователю возможность конвертировать практически все документы (в том числе DOC, PPT, TXT, HTML и пр.) в формат PDF, а также позволяет создавать PDF документы напрямую со сканера.

Ключевые особенности Foxit Phantom:

  • Поддержка более 200 наиболее распространенных типов файлов.
  • Конвертирование документов MS Office в формат PDF.
  • Возможность преобразования нескольких файлов в PDF документ.
  • Возможность сканирования и конвертирования.
  • Вставка номеров страниц и даты в качестве заголовка или нижнего колонтитула.
  • Добавление в документ водяных знаков с указанием его статуса.
  • Редактирование содержимого документа и правка ошибок.
  • Добавление текста в PDF документ.
  • Добавление своих комментариев или пометок.
  • Выделение и подчеркивание выбранной части текста.
  • Создание новых документов PDF путем добавления, удаления или объединения страниц из нескольких файлов.
  • Возможность изменения порядка страниц при помощи перетаскивания эскизов страниц.
  • Добавление отсканированных документов непосредственно в документ PDF.
  • Контроль доступа к PDF-документам.
  • Повышенная безопасность при отправке и получении файлов PDF.
  • Добавление цифровой подписи в PDF документах.
  • Автоматическая проверка несанкционированного изменение содержания документа.
  • Возможность подключения к базе данных Windows ODBC.
Foxit Phantom
Foxit Phantom
Foxit Phantom
Foxit Phantom
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $80.75
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)19 / 78 036
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы - Редакторы
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Отзывы о программе Foxit Phantom

Ольга про Foxit Phantom 6.1.3 Standard [13-04-2020]

Спасибо! Отличнейшая программа! Замечательно редактирует PDF формат!
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eff про Foxit Phantom 6.1.3 Standard [14-03-2019]

Нормальная прога, никаких проблемок не увидел, читает всё, что обещает. Вин 8.1. Ставьте смело, прост снимайте лишние галочки при установке. Удачки)
2 | 2 | Ответить

Alisa про Foxit Phantom 6.1.3 Standard [21-09-2015]

Большое спасибо!
2 | 2 | Ответить

Александр Васильевич про Foxit Phantom 5.5.4.0121 Standard [18-02-2014]

Отличная программа. Пользуюсь на работе, т.к. начальство бестолковое и им по-барабану в каком формате док сбросить, но дополнения и изменения дай.
3 | 4 | Ответить

Серёга про Foxit Phantom 5.5.4.0121 Standard [27-10-2013]

С дуру можно и х.. сломать. Читайте описание. на Вин 7 х64 работает
5 | 9 | Ответить

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