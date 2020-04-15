Foxit PhantomPDF - шустрая программа, предназначенная для просмотра, редактирования и создания PDF документов и которая по своим возможностям вполне может конкурировать с таким популярным продуктом как Adobe Reader. Кроме инструментов объединения/разделения PDF файлов, удаления/вставки новых страниц, создания электронных форм и др., приложение предоставляет пользователю возможность конвертировать практически все документы (в том числе DOC, PPT, TXT, HTML и пр.) в формат PDF, а также позволяет создавать PDF документы напрямую со сканера.
Ключевые особенности Foxit Phantom:
Поддержка более 200 наиболее распространенных типов файлов.
Конвертирование документов MS Office в формат PDF.
Возможность преобразования нескольких файлов в PDF документ.
Возможность сканирования и конвертирования.
Вставка номеров страниц и даты в качестве заголовка или нижнего колонтитула.
Добавление в документ водяных знаков с указанием его статуса.
Редактирование содержимого документа и правка ошибок.
Добавление текста в PDF документ.
Добавление своих комментариев или пометок.
Выделение и подчеркивание выбранной части текста.
Создание новых документов PDF путем добавления, удаления или объединения страниц из нескольких файлов.
Возможность изменения порядка страниц при помощи перетаскивания эскизов страниц.
Добавление отсканированных документов непосредственно в документ PDF.
Контроль доступа к PDF-документам.
Повышенная безопасность при отправке и получении файлов PDF.
Добавление цифровой подписи в PDF документах.
Автоматическая проверка несанкционированного изменение содержания документа.
Возможность подключения к базе данных Windows ODBC.