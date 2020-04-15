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5 Foxit PhantomPDF - шустрая программа, предназначенная для просмотра, редактирования и создания PDF документов и которая по своим возможностям вполне может конкурировать с таким популярным продуктом как Adobe Reader. Кроме инструментов объединения/разделения PDF файлов, удаления/вставки новых страниц, создания электронных форм и др., приложение предоставляет пользователю возможность конвертировать практически все документы (в том числе DOC, PPT, TXT, HTML и пр.) в формат PDF, а также позволяет создавать PDF документы напрямую со сканера.



Ключевые особенности Foxit Phantom: Поддержка более 200 наиболее распространенных типов файлов.

Конвертирование документов MS Office в формат PDF.

Возможность преобразования нескольких файлов в PDF документ.

Возможность сканирования и конвертирования.

Вставка номеров страниц и даты в качестве заголовка или нижнего колонтитула.

Добавление в документ водяных знаков с указанием его статуса.

Редактирование содержимого документа и правка ошибок.

Добавление текста в PDF документ.

Добавление своих комментариев или пометок.

Выделение и подчеркивание выбранной части текста.

Создание новых документов PDF путем добавления, удаления или объединения страниц из нескольких файлов.

Возможность изменения порядка страниц при помощи перетаскивания эскизов страниц.

Добавление отсканированных документов непосредственно в документ PDF.

Контроль доступа к PDF-документам.

Повышенная безопасность при отправке и получении файлов PDF.

Добавление цифровой подписи в PDF документах.

Автоматическая проверка несанкционированного изменение содержания документа.

Возможность подключения к базе данных Windows ODBC. Adobe Reader для Windows