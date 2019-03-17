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Chromium 74.0.3737.0
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4.27 из 5, всего оценок - 680
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- Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Chromium - кроссплатформенный браузер с открытым исходным кодом, который стал "прародителем" таких обозревателей, как Google Chrome, ChromePlus, SRWare Iron, RockMelt и др. Разработчики заявляют о нем, как об одном из самых быстрых, безопасных и надёжных инструментов для доступа в Интернет.
Основанный на свободном движке WebKit, обеспечивающий высокую скорость рендеринга, и движке V8, который отвечает за обработку JavaScript. В Chromium встроен компонент Safe Browsing, обеспечивающий защиту от фишинга и вредоносного ПО, который при желании может быть отключен в настройках браузера.
Также следует отметить, что функционал браузера может быть значительно расширен, за счет использования расширений и плагинов. Программа не требует установки.
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Отзывы о программе Chromium
Эдуард про Chromium 72.0.3626.0 [03-12-2018]
Это не браузер, это дрянь какая-то! Он испортил мне, вывел из строя компьютер даже при попытке запуска. И в этой версии даже нет нормального файла запуска программы. Если искать нормальную версию, то не здесь, не на "Софт портале".
| 5 | Ответить
xiro про Chromium 65.0.3284 [08-12-2017]
браузер омно. Скачал и удалил. написано поддерживает XP. Ни фига. Зря время потерял.
1 | 13 | Ответить
Иван в ответ xiro про Chromium 65.0.3303 [04-01-2018]
Это не браузер плохой, а у тебя старье в виде хр.
14 | 2 | Ответить
Рома в ответ xiro про Chromium 66.0.3335 [31-01-2018]
Проснулся,ХР уже с 50 версии не поддерживается.
11 | | Ответить
Тимур в ответ xiro про Chromium 68.0.3417 [10-05-2018]
1. Тоже самое. Вы так людей заманиваете для скачивания?
2. Месяц назад утопил к чертям ваши винды 10ые и перешел на XP, да не поддерживается но работает! А эти ваши 10ые как импотенты, вечно нужно "стимулировать" обновлениями, программами, ну не стоят они сами по себе.
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maxim про Chromium 62.0.3180 [11-08-2017]
После нескольких проб других браузеров, все равно вернулся на Chromium. Может он и не идеальный, но по удобству+скорости работы альтернативы не нашел. Мелкие недочеты без особого труда правятся нужными расширениями, которых вагон+тележка:)
15 | | Ответить
Сергей про Chromium 57.0.2971.0 [10-01-2017]
Система kubuntu 16.04 Chromium иногла ни с того ни с сего просто подвешивал всю систему, иногда отпускало спустя какое-то время иногда нет. Перешел на Chromе, сейчас проблем нет
| 2 | Ответить
сергей про Chromium 45.0.2432.0 [16-06-2015]
кто-то писал о проблеме с HTML5. в поисковике DISABLE HTML5YUOTUBE ввод перезапуск и радуйтесь.
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danze в ответ сергей про Chromium 55.0.2852.0 [17-09-2016]
После отключения ускоренное воспроизведение работает?
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катя в ответ danze про Chromium 55.0.2876.0 [04-10-2016]
прекрасное приложение и работает быстро прямо не зависает не чего скачивайте но больше советую скачать опера мини он точно без тормозов не пожелеете
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катя в ответ danze про Chromium 55.0.2876.0 [04-10-2016]
супер спасибо разробочикам
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