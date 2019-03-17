Chromium - кроссплатформенный браузер с открытым исходным кодом, который стал "прародителем" таких обозревателей, как Google Chrome, ChromePlus, SRWare Iron, RockMelt и др. Разработчики заявляют о нем, как об одном из самых быстрых, безопасных и надёжных инструментов для доступа в Интернет.

Основанный на свободном движке WebKit, обеспечивающий высокую скорость рендеринга, и движке V8, который отвечает за обработку JavaScript. В Chromium встроен компонент Safe Browsing, обеспечивающий защиту от фишинга и вредоносного ПО, который при желании может быть отключен в настройках браузера.

Также следует отметить, что функционал браузера может быть значительно расширен, за счет использования расширений и плагинов. Программа не требует установки.