Product Key Explorer - полезная программа, благодаря которой Вам будет не страшна потеря серийных ключей установленных лицензионных программных продуктов в связи с поломкой компьютера.

Утилита сканирует ПК на наличие установленных приложений и выводит список, где указано наименование продукта, его ключ и версия. Кроме того Product Key Explorer позволяет получить серийные ключи из компьютеров, находящихся в локальной сети. Программа работает с более чем 2500 популярных приложений, как например Microsoft Office, Adobe Photoshop, SQL Server и др. (полный список на сайте разработчика), а также отображает ключ для операционных систем Windows XP/Vista/7.

Полученную информацию можно сохранить в виде текстового (*.TXT) файла, в формате *.XLS, *.CSV, *.MDB, *.HTML, *.XML, распечатать на принтере или скопировать в буфер обмена.