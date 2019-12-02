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EF File Catalog 19.10
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EF File Catalog - простая в использовании программа, которая представляет собой удобный каталогизатор как целых дисков, так и отдельных директорий и папок, имеющий древовидную структуру с Windows Explorer-подобным интерфейсом.
Основные возможности EF File Catalog:
- Поддержка практически всех форматов сжатия данных (7-Zip, ACE, ARC, ARJ, BZIP2, CAB, CPIO, GZIP, IMG, ISO (ISO9660), LHA, RAR, RPM, SFX, SQX, TAR, TBZ, TGZ, ZIP, Zip64 и др.).
- Поддержка практически всех существующих типов устройств для хранения данных.
- Автоматическое сохранение описаний исполняемых файлов.
- Поддержка плагинов.
- Получение информации из централизованной базы данных CDDB.
- Наличие функции поиска по маске с поддержкой фильтрации.
- Поиск дублируемых файлов.
- Подробная информация о файлах.
- Экспорт данных в формат TXT, CSV и HTML.
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