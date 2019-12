EF File Catalog

ТОП-сегодня раздела "Каталогизаторы" Kodi 18.5 Kodi (ранее XBMC Media Center) - навороченный кроссплатформенный медиацентр с отличным графическим интерфейсом и удобным меню, который является достойным конкурентом Daminion 6.2 Daminion - программа для каталогизации фото, видео, векторных форматов, PDF, InDD, AI, DWG и других форматов Movavi Photo Manager 2.0.0 Удобная программа для сортировки фото, которая поможет быстро распределить все изображения по категориям. Имеется поиск снимков по тегам, дате и геолокации, пакетное Calibre 4.4.0 Calibre - незаменимое приложение для чтения электронных книг всех современных форматов, а также управления собственной библиотекой. Поддерживается работа с All My Movies 8.9 build 1463 All My Movies - программа предназначена для тех, у кого большая коллекция различных фильмов, нуждающихся в систематизации. Это простой в использовании инструмент для Мой каталог 2.0.1 Мой каталог - программа, предназначенная для каталогизации файлов нужной тематики, при этом пользователь не ограничен какими-либо разделами или направлениями - вид и