EF File Catalog для Windows

EF File Catalog 19.10

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Описание EF File Catalog 19.10Описание   Скачать EF File Catalog 19.10СКАЧАТЬ (2,54 Мб) Скриншоты EF File Catalog 19.10Скриншоты (2)   Статистика EF File Catalog 19.10Статистика   Отзывы о EF File Catalog 19.10Отзывы (0)  
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EF File Catalog - простая в использовании программа, которая представляет собой удобный каталогизатор как целых дисков, так и отдельных директорий и папок, имеющий древовидную структуру с Windows Explorer-подобным интерфейсом.

Основные возможности EF File Catalog:

  • Поддержка практически всех форматов сжатия данных (7-Zip, ACE, ARC, ARJ, BZIP2, CAB, CPIO, GZIP, IMG, ISO (ISO9660), LHA, RAR, RPM, SFX, SQX, TAR, TBZ, TGZ, ZIP, Zip64 и др.).
  • Поддержка практически всех существующих типов устройств для хранения данных.
  • Автоматическое сохранение описаний исполняемых файлов.
  • Поддержка плагинов.
  • Получение информации из централизованной базы данных CDDB.
  • Наличие функции поиска по маске с поддержкой фильтрации.
  • Поиск дублируемых файлов.
  • Подробная информация о файлах.
  • Экспорт данных в формат TXT, CSV и HTML.
EF File Catalog
EF File Catalog
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $20.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 632
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы
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Отзывы о программе EF File Catalog

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