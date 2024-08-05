System Ninja для Windows

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Оценка: 4.14/5 голосов - 28
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):3 / 31 918 | Статистика
Размер:3.88 Мб
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System Ninja - бесплатная утилита для быстрого и аккуратного удаления разнообразного файлового «мусора» с жесткого диска. В отличие от ряда аналогичных программ (таких как CCleaner), производящих чистку строго в определенных местах, «системный ниндзя» способен обнаруживать ненужные файлы и автоматически удалять их после предварительной идентификации, где бы они не находились.

Удобный интерфейс упрощает настройку параметров сканирования. В состав приложения включены различные полезные инструменты (Startup Manager, Process Manager и др.).

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Отзывы о программе System Ninja

Uladzimir про System Ninja 3.2.10 [31-10-2021]

Пользуюсь уже два года. Причем использую три программы. Ашампу, ссклинер и Ниндзю. Использую два раза по кругу и очень хорошо всё чистится
4 | 4 | Ответить

Владимир про System Ninja 3.2.9 [23-03-2021]

К System Ninja там же (на сайте издателя) есть дополнительные плагины, мне понравилась чистка реестра. Работает быстро (мгновенно) и без косяков. System Ninja работает очень корректно.
4 | 4 | Ответить

Ace про System Ninja 3.2.3 [05-09-2018]

Для очистки мусора самое оно !!!
8 | 6 | Ответить

Никита про System Ninja 3.0.3 [10-03-2015]

у вас тормозит воспользуйтесь програмой на этом сайте она есть вот она http://www.softportal.com/software-27697-advanced-systemcare-ultimate-s-ntivirusom.html
6 | 9 | Ответить

Maxim в ответ Никита про System Ninja 3.1 [17-12-2015]

Говно эта программа, наоборот хуже делает
8 | 8 | Ответить

sanantonio в ответ Никита про System Ninja 3.1 [30-12-2015]

merci
6 | 6 | Ответить

bigVick в ответ Maxim про System Ninja 3.2.5 [27-04-2019]

Данная утилита заслуживает доверия, научитесь правильно пользоваться и будет вам счастье!
7 | 6 | Ответить

Alex 58 про System Ninja 3.0.3 [10-11-2014]

от этой программы нет толку! пользуйтесь Ccleener-самая хорошая для чистки компьютера
6 | 7 | Ответить

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