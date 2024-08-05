Отзывы о программе System Ninja

Uladzimir Пользуюсь уже два года. Причем использую три программы. Ашампу, ссклинер и Ниндзю. Использую два раза по кругу и очень хорошо всё чистится

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Владимир К System Ninja там же (на сайте издателя) есть дополнительные плагины, мне понравилась чистка реестра. Работает быстро (мгновенно) и без косяков. System Ninja работает очень корректно.

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Ace Для очистки мусора самое оно !!!

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Никита у вас тормозит воспользуйтесь програмой на этом сайте она есть вот она http://www.softportal.com/software-27697-advanced-systemcare-ultimate-s-ntivirusom.html

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Maxim Никита Говно эта программа, наоборот хуже делает

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sanantonio Никита merci

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bigVick Maxim Данная утилита заслуживает доверия, научитесь правильно пользоваться и будет вам счастье!

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