System Ninja для Windows
|Оценка:
|4.14/5 голосов - 28
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Web Atom
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 31 918 | Статистика
|Размер:
|3.88 Мб
|СКАЧАТЬ
System Ninja - бесплатная утилита для быстрого и аккуратного удаления разнообразного файлового «мусора» с жесткого диска. В отличие от ряда аналогичных программ (таких как CCleaner), производящих чистку строго в определенных местах, «системный ниндзя» способен обнаруживать ненужные файлы и автоматически удалять их после предварительной идентификации, где бы они не находились.
Удобный интерфейс упрощает настройку параметров сканирования. В состав приложения включены различные полезные инструменты (Startup Manager, Process Manager и др.).
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...
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Отзывы о программе System Ninja
Uladzimir про System Ninja 3.2.10 [31-10-2021]
Пользуюсь уже два года. Причем использую три программы. Ашампу, ссклинер и Ниндзю. Использую два раза по кругу и очень хорошо всё чистится
4 | 4 | Ответить
Владимир про System Ninja 3.2.9 [23-03-2021]
К System Ninja там же (на сайте издателя) есть дополнительные плагины, мне понравилась чистка реестра. Работает быстро (мгновенно) и без косяков. System Ninja работает очень корректно.
4 | 4 | Ответить
Никита про System Ninja 3.0.3 [10-03-2015]
у вас тормозит воспользуйтесь програмой на этом сайте она есть вот она http://www.softportal.com/software-27697-advanced-systemcare-ultimate-s-ntivirusom.html
6 | 9 | Ответить
Maxim в ответ Никита про System Ninja 3.1 [17-12-2015]
bigVick в ответ Maxim про System Ninja 3.2.5 [27-04-2019]
Данная утилита заслуживает доверия, научитесь правильно пользоваться и будет вам счастье!
7 | 6 | Ответить
Alex 58 про System Ninja 3.0.3 [10-11-2014]
от этой программы нет толку! пользуйтесь Ccleener-самая хорошая для чистки компьютера
6 | 7 | Ответить