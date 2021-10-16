tTorrent Lite для Android
|Оценка:
|3.88/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|tagsoft
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 64 744 | Статистика
|Размер:
|10 Мб
|СКАЧАТЬ
tTorrent Lite — торрент-клиент, позволяющий скачивать и раздавать файлы с Android-смартфона. Имеется интеграция с поисковыми системами для быстрого поиска нужных файлов. Можно настроить количество одновременных загрузок, ограничить скорость раздачи и загрузки.
Основные возможности приложения:
- Создание торрент-файлов.
- Выбор отдельных файлов для скачивания.
- Несколько режимов работы: «только по Wifi», «Wifi или WiMAX».
- Поддержка прокси (SOCKS, HTTP) и шифрование.
- Поддержка UPnP, NAT-PMP и IP-фильтров.
- Запись файлов на съемный накопитель (для Android 5.0 и выше).
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Отзывы о программе tTorrent Lite
djzarv про tTorrent Lite 1.1.3.2 для Android [02-07-2013]
все торренты для нее "недопустимый файл торрента"
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Vasiliy про tTorrent Lite 0.7.1 для Android [23-04-2011]
Andoider про tTorrent Lite 0.5.3 для Android [16-01-2011]
И еще хорошая новость файлы качаются по очереди, и появляются в папочке по мере закачки!
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Andoider про tTorrent Lite 0.5.3 для Android [16-01-2011]
Реально рабочая программа очень простая, но нельзя выбирать файлы для загрузки, торрент качается целиком, и в Лайт версии ограничение по скорости 100КБ\сек это жесть!
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