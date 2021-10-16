tTorrent Lite для Android

Описание
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Оценка: 3.88/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обмен файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 64 744 | Статистика
Размер:10 Мб
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tTorrent Lite — торрент-клиент, позволяющий скачивать и раздавать файлы с Android-смартфона. Имеется интеграция с поисковыми системами для быстрого поиска нужных файлов. Можно настроить количество одновременных загрузок, ограничить скорость раздачи и загрузки. 

Основные возможности приложения:

  • Создание торрент-файлов.
  • Выбор отдельных файлов для скачивания.
  • Несколько режимов работы: «только по Wifi», «Wifi или WiMAX».
  • Поддержка прокси (SOCKS, HTTP) и шифрование.
  • Поддержка UPnP, NAT-PMP и IP-фильтров.
  • Запись файлов на съемный накопитель (для Android 5.0 и выше).
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Отзывы о программе tTorrent Lite

djzarv про tTorrent Lite 1.1.3.2 для Android [02-07-2013]

все торренты для нее "недопустимый файл торрента"
3 | 2 | Ответить

Vasiliy про tTorrent Lite 0.7.1 для Android [23-04-2011]

при установке требует пароль и логин.
2 | 3 | Ответить

Andoider про tTorrent Lite 0.5.3 для Android [16-01-2011]

И еще хорошая новость файлы качаются по очереди, и появляются в папочке по мере закачки!
2 | 2 | Ответить

Andoider про tTorrent Lite 0.5.3 для Android [16-01-2011]

Реально рабочая программа очень простая, но нельзя выбирать файлы для загрузки, торрент качается целиком, и в Лайт версии ограничение по скорости 100КБ\сек это жесть!
2 | 2 | Ответить

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