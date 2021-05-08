Отзывы о программе Ghost Commander

у меня SONY E4. На ней прога работает нормально. Рекламы пока-что не видно. А FX менеджер я выключил т.к. он сука начал мне рекламу показывать. Ненавижу пидорасов которые в проги рекламу зашивают. 2 | 2 | Ответить

Владимер

На устройстве LG P698 (CPU armv6 800Mhz) android 2.3.4 версия 1.52.2 работает просто отлично и не подвисает, хотя LG откровенно слаб по современным меркам.

Файл менеджер отличный и как для меня очень удобный, пользуюсь им и на другие переходить даже не помышляю, меня ghost comander вполне устраивает.

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