Ghost Commander для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.60.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Китайский
|Разработчик:
|Ghost Squared
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 936 | Статистика
|Размер:
|1,37 Мб
|СКАЧАТЬ
Ghost Commander — файловый менеджер, позволяющий работать в двух режимах: однооконном и двухоконном. В двухоконном режиме удобно копировать файлы и папки, сравнивать файлы по размеру, времени создания и изменения. Для управления файлами и папками можно использовать аппаратную клавиатуру смартфона.
- Исправления ошибок.
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Отзывы о программе Ghost Commander
Саня про Ghost Commander 1.53.6 для Android [17-06-2016]
у меня SONY E4. На ней прога работает нормально.
Рекламы пока-что не видно.
А FX менеджер я выключил т.к. он сука начал мне рекламу показывать.
Ненавижу пидорасов которые в проги рекламу зашивают.
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Владимер про Ghost Commander 1.52.2 для Android [06-08-2014]
На устройстве LG P698 (CPU armv6 800Mhz) android 2.3.4 версия 1.52.2 работает просто отлично и не подвисает, хотя LG откровенно слаб по современным меркам.
Файл менеджер отличный и как для меня очень удобный, пользуюсь им и на другие переходить даже не помышляю, меня ghost comander вполне устраивает.
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aleks155 про Ghost Commander 1.36 для Android [19-12-2011]
дядя фёдор про Ghost Commander 1.36 для Android [27-07-2011]
тормозит на самсунге галакси с 2 !!! интересно как на более "слабых" смартфонах ведет себя программа )
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