Ghost Commander для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.60.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Китайский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 936 | Статистика
Размер:1,37 Мб
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Ghost Commander — файловый менеджер, позволяющий работать в двух режимах: однооконном и двухоконном. В двухоконном режиме удобно копировать файлы и папки, сравнивать файлы по размеру, времени создания и изменения. Для управления файлами и папками можно использовать аппаратную клавиатуру смартфона.

Что нового в Ghost Commander 1.60.4?
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Отзывы о программе Ghost Commander

Саня про Ghost Commander 1.53.6 для Android [17-06-2016]

у меня SONY E4. На ней прога работает нормально.
Рекламы пока-что не видно.
А FX менеджер я выключил т.к. он сука начал мне рекламу показывать.
Ненавижу пидорасов которые в проги рекламу зашивают.
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Владимер про Ghost Commander 1.52.2 для Android [06-08-2014]

На устройстве LG P698 (CPU armv6 800Mhz) android 2.3.4 версия 1.52.2 работает просто отлично и не подвисает, хотя LG откровенно слаб по современным меркам.
Файл менеджер отличный и как для меня очень удобный, пользуюсь им и на другие переходить даже не помышляю, меня ghost comander вполне устраивает.
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aleks155 про Ghost Commander 1.36 для Android [19-12-2011]

Подскажите как установить программу???
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дядя фёдор про Ghost Commander 1.36 для Android [27-07-2011]

тормозит на самсунге галакси с 2 !!! интересно как на более "слабых" смартфонах ведет себя программа )
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