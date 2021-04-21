Time Tracker для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Binary Solutions
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 558 | Статистика
|Размер:
|3 Мб
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Time Tracker — утилита для учета рабочего и личного времени. Вы сможете узнать сколько времени уходит на совещания, перекуры, кофе-таймы и другие непродуктивные варианты времяпрепровождения на работе. Можно добавлять любые виды деятельности.
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Отзывы о программе Time Tracker
Alex80 про Time Tracker 3.0.1 для Android [28-11-2014]
Слишком уж простой по "функционалу". Все, что можно сделать, это задать процессы для "Работы", "Дом" и просто останавливать, и запускать таймер по ним. Те два скриншота это действительно все, что может этот тайм-трекер. Сейчас много значительно более продвинутых кроссплатформенных приложений. Сейчас для себя тестирую time tracker от primaERP. Сейчас огромный выбор по time tracking software...
2 | 2 | Ответить
Alex80 про Time Tracker 3.0.1 для Android [28-11-2014]
Слишком уж простой по "функционалу". Все, что можно сделать, это задать процессы для "Работы", "Дом" и просто останавливать, и запускать таймер по ним. Те два скриншота это действительно все, что может этот тайм-трекер. Сейчас много значительно более продвинутых кроссплатформенных приложений. Сейчас для себя тестирую time tracker от primaERP. Сейчас огромный выбор по time tracking software...
2 | 2 | Ответить