Отзывы о программе Time Tracker

Alex80

Слишком уж простой по "функционалу". Все, что можно сделать, это задать процессы для "Работы", "Дом" и просто останавливать, и запускать таймер по ним. Те два скриншота это действительно все, что может этот тайм-трекер. Сейчас много значительно более продвинутых кроссплатформенных приложений. Сейчас для себя тестирую time tracker от primaERP. Сейчас огромный выбор по time tracking software...

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