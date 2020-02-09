Artweaver 7.0.4.15458 Free

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4.46 из 5, всего оценок - 30 Рейтинг программы - 4.46 из 5

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5 Artweaver - очередной графический редактор, претендующий на роль бесплатного аналога Adobe Photoshop. Программа может имитировать рисование маслом, акриловой краской, кистью, мелком, карандашом, углем, пастелью, аэрографию и т.д. Также присутствует наличие различных фильтров, работа с прозрачностями и слоями, экспорт и импорт файлов в различные графические форматы и многое другое.



Основные возможности: Поддержка наиболее популярных графических форматов BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PNG и PSD, а также наличие собственного формата AWD.

Работа с прозрачностями, слоями и группами слоев.

Наличие большого количества инструментов для редактирования изображения (градиент, заполнение и выделение).

Наличие различных фильтров (маскирование, размытие, пятно, рельеф и мозаика).

Поддержка плагинов.

Редактирование текстовых слоев.

Возможность рисования с использованием графического планшета.

Функции отмены и повтора последних изменений.

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