Artweaver для Windows

Artweaver 7.0.4.15458 Free

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Artweaver 7.0.4.15458 FreeОписание   Скачать Artweaver 7.0.4.15458 FreeСКАЧАТЬ (14,58 Мб) Скриншоты Artweaver 7.0.4.15458 FreeСкриншоты (6)   Статистика Artweaver 7.0.4.15458 FreeСтатистика   Отзывы о Artweaver 7.0.4.15458 FreeОтзывы (5)  
Оцените программу!
4.46 из 5, всего оценок - 30
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Artweaver - очередной графический редактор, претендующий на роль бесплатного аналога Adobe Photoshop. Программа может имитировать рисование маслом, акриловой краской, кистью, мелком, карандашом, углем, пастелью, аэрографию и т.д. Также присутствует наличие различных фильтров, работа с прозрачностями и слоями, экспорт и импорт файлов в различные графические форматы и многое другое.

Основные возможности:

  • Поддержка наиболее популярных графических форматов BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PNG и PSD, а также наличие собственного формата AWD.
  • Работа с прозрачностями, слоями и группами слоев.
  • Наличие большого количества инструментов для редактирования изображения (градиент, заполнение и выделение).
  • Наличие различных фильтров (маскирование, размытие, пятно, рельеф и мозаика).
  • Поддержка плагинов.
  • Редактирование текстовых слоев.
  • Возможность рисования с использованием графического планшета.
  • Функции отмены и повтора последних изменений.
Artweaver
Artweaver
Artweaver
Artweaver
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)1 / 16 020
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

FastStone Image Viewer 7.4

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

Paint.NET 4.2.9

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

Lightshot 5.5.0.4

Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует

GIMP 2.10.14

GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не уступающий Photoshop. С его помощью можно обрабатывать фотографии, создавать

IrfanView 4.54

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного

Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1

Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю

скачать Adguard

Отзывы о программе Artweaver

Тимур про Artweaver 6.0.1 Free [21-03-2017]

Отвратительно. Программа багует и зависает. А если сохраниться во время бага то все полетит к чертям и ваша работа будет уничтожена. Будьте прокляты это продукт дьявола.
2 | 2 | Ответить

:) про Artweaver 3.0 Free [22-12-2011]

даже не верится, что появился "полноценный" аналог ФотоШопу! я рад!
3 | 4 | Ответить

Николай в ответ :) про Artweaver 5.0.7 Free []

Не полноценный - вам нельзя использовать полученные с его помощью изображения в коммерческих целях.
2 | 3 | Ответить

Kono про Artweaver 1.23 Free [02-08-2011]

Всё она поддерживает!
Вот страница для загрузки русской локализации:
http://www.artweaver.de/index.php/download-en/language-files/
3 | 20 | Ответить

Василий про Artweaver 1.23 Free [29-01-2011]

Удобная программа для школьников.
Пример работы в ней : http://fotostend.ru/10/example/l01/index.htm
Новая версия 1.23 пока не поддерживает русский язык, но русский язык был в старой версии 0.5.7.
4 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
 