Artweaver - очередной графический редактор, претендующий на роль бесплатного аналога Adobe Photoshop. Программа может имитировать рисование маслом, акриловой краской, кистью, мелком, карандашом, углем, пастелью, аэрографию и т.д. Также присутствует наличие различных фильтров, работа с прозрачностями и слоями, экспорт и импорт файлов в различные графические форматы и многое другое.
Основные возможности:
Поддержка наиболее популярных графических форматов BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PNG и PSD, а также наличие собственного формата AWD.
Работа с прозрачностями, слоями и группами слоев.
Наличие большого количества инструментов для редактирования изображения (градиент, заполнение и выделение).
Наличие различных фильтров (маскирование, размытие, пятно, рельеф и мозаика).
Поддержка плагинов.
Редактирование текстовых слоев.
Возможность рисования с использованием графического планшета.
Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю
Отзывы о программе Artweaver
Тимур про Artweaver 6.0.1 Free [21-03-2017]
Отвратительно. Программа багует и зависает. А если сохраниться во время бага то все полетит к чертям и ваша работа будет уничтожена. Будьте прокляты это продукт дьявола. 2 | 2 | Ответить
:) про Artweaver 3.0 Free [22-12-2011]
даже не верится, что появился "полноценный" аналог ФотоШопу! я рад! 3 | 4 | Ответить
Николай в ответ :) про Artweaver 5.0.7 Free []
Не полноценный - вам нельзя использовать полученные с его помощью изображения в коммерческих целях. 2 | 3 | Ответить
Kono про Artweaver 1.23 Free [02-08-2011]
Всё она поддерживает!
Вот страница для загрузки русской локализации:
http://www.artweaver.de/index.php/download-en/language-files/ 3 | 20 | Ответить
Василий про Artweaver 1.23 Free [29-01-2011]
Удобная программа для школьников.
Пример работы в ней : http://fotostend.ru/10/example/l01/index.htm
Новая версия 1.23 пока не поддерживает русский язык, но русский язык был в старой версии 0.5.7. 4 | 4 | Ответить