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Wipe 17.33
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4.66 из 5, всего оценок - 23
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- Рейтинг программы - 4.66 из 5
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Wipe - бесплатная утилита, которая позволяет удалить все следы пребывания в сети Интернет, а именно чистка истории браузеров (IE, FireFox, Opera, Chrome), кеша, удаление файлов index.dat, cookies, логов, временных файлов и многое другое. Список удаляемых файлов разбит по категориям и содержит информацию об их количестве, записям в системном реесте и занимаемом дисковом пространстве. Каждый элемент можно кликнуть чтобы просмотреть дополнительные опции.
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|Что нового в Wipe 17.33?
- Добавлена поддержка текущей версии браузера Comodo Dragon 72.
- Добавлена поддержка будущей версии Adobe Flash Player 33.
- Незначительное обновление для поддержки браузера Яндекс.
- Незначительное обновление для поддержки браузера Palemoon.
- Незначительное обновление для поддержки браузера Vivaldi.
- Проверенная поддержка и подписи следующих программ: браузеры FireFox, UCBrowser, Chrome, SeaMonkey, Maxthon, SlimJet, Torch и Iron.
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Отзывы о программе Wipe
DREAMSNP про Wipe 2013.0 [13-12-2012]
Ну проверим её... Так ли она хороша как тут все говорят.
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Дмитрий про Wipe 2012.14 [10-10-2012]
Пользуюсь Wipe 2 года.Находит и удаляет больше, чем CCleaner, но сперва прогоняю CCleaner, которая ищет быстрее и потом Wipe. Иначе Wipe ну очень долго "ковыряется", а так выходит быстрее, хоть время и растягивается на 2 программы.
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LEXER про Wipe 2012.14 [14-09-2012]
Программа понравилась,работает качественно,проблем не заметил.
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(ерж про Wipe 2012.09 [22-07-2012]
Прочитав, после первоначального негативного опыта от знакомства с этой прогой, о том, что, исправлены "некоторые ошибки" решил повторно запустить и посмотреть, как её работа скажется на быстродействие ПК. Да, данная версия, пожалуй, лучше прежней. Удаляет она раза в 3 больше "мусорных" файлов чем скажем CCleaner с настройками по умолчанию, но на работе ПК я пока не заметил каких либо негативных последствий для работы и стабильности системы. Если всё пойдёт и дальше в таком духе может подумаю об удалении CCleaner.
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(ерж про Wipe 2012.07 [24-05-2012]
Установил. Сканировал и нашла более 600 МВ, при том, что проверенная практикой CCleaner нашла порядка 200 МВ (!?). Далее, ноут сразу стал сильно тормозить (стал колом). Удалил, перезагрузил: скорость восстановилась.
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