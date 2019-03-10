Wipe - бесплатная утилита, которая позволяет удалить все следы пребывания в сети Интернет, а именно чистка истории браузеров (IE, FireFox, Opera, Chrome), кеша, удаление файлов index.dat, cookies, логов, временных файлов и многое другое. Список удаляемых файлов разбит по категориям и содержит информацию об их количестве, записям в системном реесте и занимаемом дисковом пространстве. Каждый элемент можно кликнуть чтобы просмотреть дополнительные опции.

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске

Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от