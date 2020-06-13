Prevent Restore для Windows

Prevent Restore 2020.01

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Описание Prevent Restore 2020.01Описание   Скачать Prevent Restore 2020.01СКАЧАТЬ (1,83 Мб) Скриншоты Prevent Restore 2020.01Скриншоты (3)   Статистика Prevent Restore 2020.01Статистика   Отзывы о Prevent Restore 2020.01Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Prevent Restore - программа, позволяющая легко и быстро удалить файлы и папки без возможности их восстановления. Присутствует стандартный и полный режим удаления. При стандартном режиме удаленные файлы станут невидимыми для программ восстановления, а при полном происходит полное стирание, делая удаляемые файлы полностью невосстановимыми. Кроме того программа обладает несколькими уровнями FAT/NTFS безопасности. Также приложение позволяет очистить файл подкачки и Корзину. Программа может работать с любыми съемными носителями.

Основной целью этой программы является сделать невозможным восстановление файлов и папок, которые были удалены в прошлом. Программа использует несколько алгоритмов безопасности (DoD 5220.22, Gutmann и др.). Во время работы Prevent Restore заполняет информацию до конца каждого кластера, не оставляя шансов восстановить даже одно слово! 

Базовая версия является бесплатной.

Что нового в Prevent Restore 2020.01?
  • Добавлен второй режим "полная перезапись". Этот режим предоставляет возможность полностью перезаписать свободное место на диске, чтобы предотвратить любое восстановление.
Prevent Restore
Prevent Restore
Prevent Restore
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 613
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе Prevent Restore

Сергей про Prevent Restore 4.13 [17-12-2015]

Это не Free программа, при выставлении стандарта стирания диска, программа предлагает купить "ПРО" версию за 15$. После подобного, даже оценивать функциональность желание пропало. Удалил.
Достоинство программы - малый размер перекрылось тем, что это инсталлятор, а не портабельная версия.
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