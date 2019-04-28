Mix64 Я не считаю что CCEnhancer хорошее дополнение, он удаляет нужные файлы и dll а потому не может считаться помошником скорее вредителем. Наверное это потому что разработан он другой фирмой. Более качественным и надёжным помошником CCleaner является Clean Master разработан той же фирмой и за долгие годы использования могу с уверенностью констатировать безупречную работу тем более что он удаляет только то что действительно лишнее на компьютере. Очистка компьютера от мусора происходит быстро и без вреда для системы. А при использовании CCEnhancer мне пришлось несколько раз переустанавливать систему т. к. он удалил несколько dll без которых система работала криво а иногда вообще не запускалась. Так зачем рисковать если есть безопасный Clean Master с обсолютно такими же возможностями и гарантией безопасности.

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