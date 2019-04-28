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CCEnhancer для Windows

CCEnhancer 4.5.4

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Описание CCEnhancer 4.5.4Описание   Скачать CCEnhancer 4.5.4СКАЧАТЬ (0,98 Мб) Скриншоты CCEnhancer 4.5.4Скриншоты (2)   Статистика CCEnhancer 4.5.4Статистика   Отзывы о CCEnhancer 4.5.4Отзывы (7)  
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4.71 из 5, всего оценок - 45
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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CCEnhancer - небольшая утилита, расширяющая возможности популярного приложения CCleaner, добавляя в него поддержку более 1000 новых программ. Это позволяет CCleaner выполнять свою задачу по очистке системы значительно эффективнее.

Приложение использует встроенную в CCleaner систему winapp2.ini, в которую можно добавлять правила и определния к нужным приложениям (в основном правила берутся с форума поддержки разработчика).

CCEnhancer
CCEnhancer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 18 942
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Unchecky 1.2

Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?

Отзывы о программе CCEnhancer

Mix64 про CCEnhancer 4.5.1 [14-02-2018]

Я не считаю что CCEnhancer хорошее дополнение, он удаляет нужные файлы и dll а потому не может считаться помошником скорее вредителем. Наверное это потому что разработан он другой фирмой. Более качественным и надёжным помошником CCleaner является Clean Master разработан той же фирмой и за долгие годы использования могу с уверенностью констатировать безупречную работу тем более что он удаляет только то что действительно лишнее на компьютере. Очистка компьютера от мусора происходит быстро и без вреда для системы. А при использовании CCEnhancer мне пришлось несколько раз переустанавливать систему т. к. он удалил несколько dll без которых система работала криво а иногда вообще не запускалась. Так зачем рисковать если есть безопасный Clean Master с обсолютно такими же возможностями и гарантией безопасности.
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(ерж про CCEnhancer 4.4.2.1 [15-08-2017]

После запуска CCEnhancer-4.4.2.1, в портативной текущей CCleaner не работает очистка (кнопка не активна) и вкладка приложения пуста, при это нагрузка на процессор увеличивается. Где-то читал, что данная программа работает корректно только с установочными версиями CCleaner.
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Добрый Волшебник про CCEnhancer 3.2 [29-03-2012]

Русский язык есть в программе.
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Rift про CCEnhancer 2.4 [22-10-2011]

На XP при некоторых настройках убивает Windows Update и UTorrent 3.0.
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Пока Юзать про CCEnhancer 2.4 [30-09-2011]

Рано посмотрим как пойдет дальше!
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