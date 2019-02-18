MorphVOX Pro 4.4.75
С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype,
Audacity 2.3.0
Audacity - это бесплатный и простой в использовании звуковой редактор с широким набором профессиональных возможностей
FL Studio (FruityLoops) 20.0.2.477
FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм машину, сэмплы, и все то, что потребуется музыканту для создания
AV Voice Changer Diamond 9.5.30
AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении
mp3DirectCut 2.25
mp3DirectCut - небольшой бесплатный инструмент для работы с MP3 файлами, с помощью которого можно вырезать/копировать отдельные фрагменты композиции, нормализовать
Nero WaveEditor 15.0.6000
Nero WaveEditor - бесплатный аудиоредактор, который предлагает наиболее востребованные инструменты для обработки и редактирования аудиофайлов с использованием