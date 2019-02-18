Audials Radiotracker для Windows

Audials Radiotracker 2019.0.8700

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Описание Audials Radiotracker 2019.0.8700Описание   Скачать Audials Radiotracker 2019.0.8700СКАЧАТЬ (138,37 Мб) Скриншоты Audials Radiotracker 2019.0.8700Скриншоты (5)   Статистика Audials Radiotracker 2019.0.8700Статистика   Отзывы о Audials Radiotracker 2019.0.8700Отзывы (1)  
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2.33 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 2.33 из 5
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Audials Radiotracker - продвинутый инструмент для прослушивания Интернет-радио, работы с подкастами, а также записи понравившихся треков в формате MP3. Программа предлагает пользователю более 50000 радиостанций на любой вкус, разделенных для удобства по жанрам, 60000 различных подкастов и 20 музыкальных телеканалов.

Программа подключена к внушительной базе данных, в которой представлено более 750000 исполнителей, 1000000 альбомов и 10000000 композиций. Присутствует возможность поиска нужного трека или радиостанции, записи на ПК треков с возможностью сохранения всей информации об исполнителе, а также подбора обложек и тегов.

Скриншоты Audials Radiotracker:

Статус программы Демо версия | Цена: $39.90
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 504
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - Радио, TV плееры
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Отзывы о программе Audials Radiotracker

Знаток про Audials Radiotracker 2019.0.3800 [14-12-2018]

1. Скачал и установил по акции
2. Мне нравится программа, хотя есть недостатки:
а) Тяжеловата
б) Интерфейс программы на английском (иногда нужно знать, что надо нажимать, чтоб не потерять лицензию программы)
в) Не интуитивно с настройками
3. Под флагом Йемен поются русские песни
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