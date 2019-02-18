Audials Radiotracker - продвинутый инструмент для прослушивания Интернет-радио, работы с подкастами, а также записи понравившихся треков в формате MP3. Программа предлагает пользователю более 50000 радиостанций на любой вкус, разделенных для удобства по жанрам, 60000 различных подкастов и 20 музыкальных телеканалов.

Программа подключена к внушительной базе данных, в которой представлено более 750000 исполнителей, 1000000 альбомов и 10000000 композиций. Присутствует возможность поиска нужного трека или радиостанции, записи на ПК треков с возможностью сохранения всей информации об исполнителе, а также подбора обложек и тегов.