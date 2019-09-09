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DownThemAll! для Windows

DownThemAll! 4.0.10 для Mozilla Firefox

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Описание DownThemAll! 4.0.10 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать DownThemAll! 4.0.10 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (1,24 Мб) Скриншоты DownThemAll! 4.0.10 для Mozilla FirefoxСкриншоты (7)   Статистика DownThemAll! 4.0.10 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о DownThemAll! 4.0.10 для Mozilla FirefoxОтзывы (0)  
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4.15 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
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DownThemAll - расширение для веб-браузера Mozilla Firefox, первый менеджер загрузок/ускоритель. Позволяет загружать все ссылки или изображения содержащиеся на веб-страницах в один клик. Имеет ускоритель, который увеличивает скорость загрузки до 4-x раз.

Может останавливать и перезапускать закачки в любое время без потери данных. Вы можете проверить ваши загрузки в соответствии с полностью настраиваемыми критериями, для выбора только того, что требуется закачать со страницы. Имеется возможность в любое время изменять скорость и количество одновременных соединений. Поддерживаются протоколы HTTP и FTP.

Совместим с Mozilla Firefox не ниже версии 3.5 и SeaMonkey не ниже версии 2.0.

DownThemAll!
DownThemAll!
DownThemAll!
DownThemAll!
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 196
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе DownThemAll!

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