DownThemAll - расширение для веб-браузера Mozilla Firefox, первый менеджер загрузок/ускоритель. Позволяет загружать все ссылки или изображения содержащиеся на веб-страницах в один клик. Имеет ускоритель, который увеличивает скорость загрузки до 4-x раз.

Может останавливать и перезапускать закачки в любое время без потери данных. Вы можете проверить ваши загрузки в соответствии с полностью настраиваемыми критериями, для выбора только того, что требуется закачать со страницы. Имеется возможность в любое время изменять скорость и количество одновременных соединений. Поддерживаются протоколы HTTP и FTP.



Совместим с Mozilla Firefox не ниже версии 3.5 и SeaMonkey не ниже версии 2.0.