PST 2 EML для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $17.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:4,29 Мб
PST 2 EML скриншот № 1
PST 2 EML скриншот № 2

PST to EML - это удобный инструмент для безопасного перехода с Microsoft Outlook на другой почтовый клиент. Как известно, Outlook сохраняет данные в формате PST, который несовместим с другими почтовыми приложениями. Вот где PST to EML приходит на помощь! Эта утилита позволяет преобразовать почтовые ящики в формат EML, который поддерживается различными почтовыми клиентами.

Программа PST to EML предлагает простой и интуитивный интерфейс, что делает процесс конвертации максимально понятным даже для неопытных пользователей. Вам не придется беспокоиться о сложных настройках или многоуровневых меню. Все, что вам нужно сделать, - это выбрать исходный PST-файл и указать путь для сохранения EML-файлов. Опционально вы можете сохранить иерархию папок для более удобного использования.

Особенности PST 2 EML:

  • Простой и интуитивный интерфейс, обеспечивающий легкость использования для всех пользователей.
  • Быстрый и надежный перенос данных из формата PST в формат EML.
  • Сохранение иерархии папок, что обеспечивает структурированный и упорядоченный перенос данных.
  • Поддержка работы без установки, что позволяет быстро запустить утилиту и начать процесс переноса.
  • Возможность выбора источника и папки назначения для максимальной гибкости.
  • Не требует дополнительных настроек или специальных знаний для использования.
  • Гарантирует сохранение целостности и точности данных в процессе конвертации.

PST to EML позволяет перенести данные без необходимости установки программы, что существенно экономит ваше время. Просто запустите утилиту, выберите источник и назначение, и ваши данные будут готовы к использованию в новом почтовом клиенте.

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