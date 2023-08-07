PST 2 EML для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $17.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PST Walker Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,29 Мб
PST to EML - это удобный инструмент для безопасного перехода с Microsoft Outlook на другой почтовый клиент. Как известно, Outlook сохраняет данные в формате PST, который несовместим с другими почтовыми приложениями. Вот где PST to EML приходит на помощь! Эта утилита позволяет преобразовать почтовые ящики в формат EML, который поддерживается различными почтовыми клиентами.
Программа PST to EML предлагает простой и интуитивный интерфейс, что делает процесс конвертации максимально понятным даже для неопытных пользователей. Вам не придется беспокоиться о сложных настройках или многоуровневых меню. Все, что вам нужно сделать, - это выбрать исходный PST-файл и указать путь для сохранения EML-файлов. Опционально вы можете сохранить иерархию папок для более удобного использования.
Особенности PST 2 EML:
- Простой и интуитивный интерфейс, обеспечивающий легкость использования для всех пользователей.
- Быстрый и надежный перенос данных из формата PST в формат EML.
- Сохранение иерархии папок, что обеспечивает структурированный и упорядоченный перенос данных.
- Поддержка работы без установки, что позволяет быстро запустить утилиту и начать процесс переноса.
- Возможность выбора источника и папки назначения для максимальной гибкости.
- Не требует дополнительных настроек или специальных знаний для использования.
- Гарантирует сохранение целостности и точности данных в процессе конвертации.
PST to EML позволяет перенести данные без необходимости установки программы, что существенно экономит ваше время. Просто запустите утилиту, выберите источник и назначение, и ваши данные будут готовы к использованию в новом почтовом клиенте.
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